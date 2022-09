Des silhouettes futuristes, hommage à la Renaissance, ou en clin d’œil à un monde en flammes composaient le défilé post-apocalyptique de Balmain pour le printemps 2023 que la chanteuse Cher est venue clôturer, à la surprise générale.

Ce n’était pas un simple défilé mais bien trois collections à la fois que présentait Olivier Rousteing pour Balmain. À la fois le prêt-à-porter homme et femme (98 silhouettes) et la haute couture (15 passages supplémentaires) ont déambulé sur le podium dressé par la maison de luxe française au stade Jean Boulin à Paris le 28 septembre 2022. On pourrait même parler de 115 looks, si l’on compte celui du créateur lui-même venu saluer à la fin de son spectacle et Cher qui l’accompagnait, sur l’air de son tube « Strong enough », hymne à l’amour-propre et à la résilience.

En effet, la chanteuse de maintenant 76 ans a créé la surprise en apparaissant pour ce final grandiose. Ambassadrice du nouveau sac de la maison, elle portait une combinaison moulante futuriste, à l’image du reste de la collection post-apocalyptique, voulue comme une réflexion par rapport au réchauffement climatique.

Des silhouettes de Balmain haute couture printemps 2023.

En témoigne le choix des matières, dont beaucoup de papiers, mais aussi de banane et d’osier dans un souci de durabilité. De nombreux imprimés trompe-l’œil pour feindre la nudité ponctuaient aussi le défilé, rappelant la récente immersion d’Olivier Rousteing du côté de la maison Jean Paul Gaultier. D’autres rendaient plutôt hommage à de grands tableaux de la Renaissance. De quoi rappeler que certaines choses peuvent paraître éternelles, que ce soit un chef-d’œuvre de la peinture, un hyme pop comme « Strong Enough ». Ou une robe Balmain ?

Silhouettes futuristes, hommage à la Renaissance, ou en clin d’œil à un monde en flamme composaient le défilé post-apocalyptique de Balmain pour le printemps 2023.

Le tout a été présenté à un parterre de 1 000 invités et 6 000 personnes supplémentaires qui ont acheté leur billet (dont une partie des bénéfices est reversée à une association) pour assister à ce « Festival Balmain » (le troisième du genre), alliant mode et concert. C’est donc une source de revenu et de visibilité supplémentaire pour la maison qui vient par ailleurs d’annoncer le (re)lancement d’une ligne de beauté.

Cher sera-t-elle le visage anti-âge des nouveaux cosmétiques Balmain Beauty ?

Une ligne de parfums portait déjà son nom (une licence gérée par Interparfums de 2011 à 2017), ainsi qu’une gamme capillaire (Balmain Hair Couture). Mais là, ce sont de nouveaux parfums et cosmétiques qui s’annoncent, gérés désormais avec le groupe Estée Lauder. Et ce, avec une forte implication d’Olivier Rousteing si l’on en croit les premiers teasers. Rappelons que la maison fondée en 1945 par Pierre Balmain appartient depuis 2016 à un fonds d’investissement qatari Mayhoola.

Avec Olivier Rousteing à la direction artistique depuis onze ans maintenant, les affaires siglées Balmain semblent florissantes. Si le recours aux célébrités en fait parfois oublier la mode (hors de prix), cela devrait vendre des produits de beauté comme des petits pains. D’ici à la commercialisation en 2024, les paris sont lancés pour savoir si l’inoxydable Cher s’affichera bientôt comme l’égérie d’une gamme anti-âge de Balmain.

Crédit photo de Une : Capture d’écran Instagram.