Zendaya en Givenchy par Alexander McQueen de 1999 : encore un look d’archive futuriste pour Dune 2

En marathon promo pour Dune 2, Zendaya Coleman vient d’apparaître dans un tailleur-jupe futuriste datant de 1999 signé Alexander McQueen pour Givenchy. Un look vintage et iconique, à l’image de sa tenue de femme-robot Thierry Mugler. Mais pourquoi les stars se mettent à miser sur des archives mode pour leurs apparitions médiatiques ? Décryptage.

Zendaya Coleman a l’habitude de dégainer des looks incroyables sur les tapis rouges pour la promotion de ses films et autres événements médiatiques. Alors que Dune 2 sortira au cinéma le 28 février 2024, l’actrice enchaîne les tenues particulièrement futuristes. Mais le plus impressionnant, c’est quand elle parvient, avec l’aide de son styliste Law Roach, à enfiler des pièces d’archives iconiques et d’avoir quand même l’air de venir du futur. Ce paradoxe mode la démarque encore plus de la plupart des célébrités qui ont plutôt l’habitude de porter des tenues de récentes collections, prêtées par les maisons, ou confectionnées exprès pour elles (et qu’elles reporteront sans doute jamais). Ainsi, après son costume de femme-robot Thierry Mugler datant de 1995, voilà que Zendaya Coleman vient d’enfiler un tailleur-jupe façon carte-mère issue de la collection Givenchy automne-hiver 1999-2000, époque Alexander McQueen, donc, durant sa tournée presse pour Dune 2 en Corée du Sud.

Zendaya, Denis Villeneuve, Timothée Chalamet, Austin Butler and Stellan Skarsgard for the 'DUNE: Part Two' premiere in Seoul! pic.twitter.com/jEZJXzxVfh — Zendaya Updates (@Zendaya_Updated) February 22, 2024

Le défilé Givenchy automne-hiver 1999-2000 par Alexander McQueen

C’est un look issu de la collection Givenchy automne-hiver 1999-2000 par Alexander McQueen (il en a été le directeur artistique de 1996 à 2001), qu’on peut voir à partir de la 11e minute dans la vidéo du défilé ci-dessous :

Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour l’anecdote, la rumeur veut que le dernier look si marquant du haut transparent parcouru de circuits électriques et d’ampoule LED pouvait court-circuiter si la mannequin se mettait à trop transpirer…

Pourquoi des stars misent-elles sur des archives mode sur les tapis rouges ?

Mais pourquoi se réjouir que des stars misent sur des archives mode bien vintage pour leurs apparitions médiatiques, à l’image de Bella Hadid au festival de Cannes en 2022 ou de Bilal Hassani en Maison Martin Margiela Semi-Couture 1997 également sur la Croisette la même année ?

Non seulemement cela empêche tout risque que quelqu’un d’autre soit habillé pareil de si tôt, mais en plus, cela les présente comme des fines connaisseuses de l’histoire de la mode. Et de ce fait, cela amène aussi le grand public à se (ré)intéresser à la mode du passé. En bonus, cela donne même une image éco-responsable, puisqu’il s’agit de vêtements déjà produits, qui ne risquent donc pas d’être réédités, plutôt que de créer de nouvelles pièces qui seraient portées à peine deux fois par des stars.

Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Bref, Zendaya Coleman a tout compris, et nous offre encore une fois une petite leçon d’histoire de la mode qui donne envie de se replonger dans le Givenchy circa Alexander McQueen.