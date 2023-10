Pourquoi l’exposition sur la créatrice Iris van Herpen risque de chambouler vos sens

L’exposition « Iris van Herpen : Sculpting the Senses », du 29 novembre 2023 au 28 avril 2024, au musée des Arts Décoratifs de Paris, promet de passionner les fans de mode, de nouvelles technologies, d’architecture ou d’art contemporain.

Du 29 novembre 2023 au 28 avril 2024, le Musée des Arts Décoratifs de Paris met en lumière le travail de la créatrice de haute couture Iris van Herpen, véritable sculptrice des sens. Celle-ci s’inspire beaucoup des sciences naturelles et des nouvelles technologies, de l’infiniment petit et de l’infiniment grand, pour donner vie à ses vêtements qui repoussent toujours un peu plus les limites entre mode et art contemporain. C’est pourquoi cette institution parisienne a décidé de mettre en dialogue une centaine de ses créations textiles (souvent imprimées en 3D avec maestria) avec des œuvres d’artistes d’autres champs.

Qui est Iris van Herpen ?

Née en 1984, la néerlandaise Iris van Herpen sort diplômée de l’ArtEZ Hogeschool voor de kunsten d’Arnhem en 2006 et crée sa propre marque l’année suivante après avoir fait ses armes chez Alexander McQueen. Dès 2009, elle reçoit ses premiers Dutch Media, Design et Fashion Awards et gagne une notoriété internationale en défilant au calendrier officiel de la haute couture à Paris à partir de 2011. En 2012, le Groninger Museum lui consacre déjà une exposition (donc au bout de six ans d’exercice pour sa propre maison !).

Le savoir-faire d’Iris van Herpen tranche avec le milieu car il mêle techniques artisanales et nouvelles technologies de pointe dont l’impression 3D pour créer des robes à l’allure extraterrestre. Côté matière, la créatrice néerlandaise de 39 ans aime employer du plastique à effet optique, de la gaze métallique, de la résine, du cuir, ou encore du plexiglas pour donner vie à ses collections, tantôt inspirées du virtuel (Radiation, invasion, 2009 ; Escapism, 2011), tantôt de phénomènes naturels (Crystallization, 2010 ; Synesthesia, 2010). Cette exposition rétrospective aux Arts Décoratifs s’annonce donc prometteuse, qu’on soit fan de mode, de nouvelles technologies, d’art contemporain ou même d’architecture.

Exposition « Iris van Herpen : Sculpting the Senses », du 29 novembre 2023 au 28 avril 2024, au Musée des Arts Décoratifs de Paris (107 Rue de Rivoli, 75001 Paris).

