Fan des années 1980 ? Cette expo du musée des Arts décos est faite pour vous

Depuis le 13 octobre 2022 et jusqu’au 16 avril 2023, l’exposition « Années 80. Mode, design et graphisme en France » offre une plongée dans cette décennie à l’esthétique si marquante et qui pourrait bien revenir au top des tendances mode et beauté.

« Femme des années 80, mais femme jusqu’au bout des seins, ayant réussi l’amalgame de l’autorité et du charme », chante Michel Sardou. Des paroles qu’on trouverait probablement sexistes aujourd’hui, mais qui en disent long sur la mentalité d’une partie de la France de cette décennie à l’esthétique si caractéristique.

Le contexte politique d’une révolution esthétique

Cette période a connu de nombreux soubresauts politiques : en 1981, le pays élit François Mitterrand comme président, et Jack Lang devient ministre de la Culture de 1981 à 1986, enchaînant les actions fortes pour le secteur. Pendant que Ronald Reagan devient président des États-Unis (de 1981 à 1989) et Margaret Thatcher Première ministre du Royaume-Uni (de 1979 à 1990), menant ensemble une forme de révolution conservatrice, le contexte politique contribue à donner naissance à une scène artistique bouillonnante de couleurs et de formes sculpturales, fortes et pointues.

Pendant que défilent des femmes en tailleur-jupe surépaulés de businesswomen imaginés par Thierry Mugler et Claude Montana, Philippe Starck contribue à un nouvel élan français pour le design aux côtés d’Elizabeth Garouste et Mattia Bonetti, tandis que des photographes comme Jean-Paul Goude et Jean-Baptiste Mondino enchaînent les campagnes publicitaires marquantes.

« Décennie du fric et de la frime »… et de l’individualisme

C’est cette période en technicolor qu’explore l’exposition « Années 80. Mode, design et graphisme en France », au Musée des Arts Décoratifs, depuis le 13 octobre 2022 et jusqu’au 16 avril 2023.

La décennie des années folles des soirées au Palace et aux Bains Douches se revit donc dans ce musée parisien à travers une exposition transversale qui mélange le design, la mode et l’art, dans toute leur excentricité. Mais aussi la publicité, qui gagne alors en puissance, comme le souligne l’institution :

« Décennie du fric et de la frime, les années 1980 évoquent aujourd’hui une forme d’insouciance et de légèreté d’une époque où les médias et la communication étendent leur influence à l’ensemble des champs de la société. Les idéaux politiques qui ont marqué les décennies précédentes s’essoufflent, fragmentant la société en de multiples groupes sociaux et culturels qui valorisent alors l’individualité. Dans un contexte de culte de l’image, la mode devient un outil privilégié de représentation. »

Javier Mariscal, Tabouret Duplex, 1980. Édition BD ediciones de diseno. Métal laqué en cinq couleurs, moleskine. Dépôt du Centre national des arts plastiques, 1985 © Les Arts Décoratifs / Photo : Beatrice Hatala © Adagp, Paris, 2022

Exposition « Années 80. Mode, design et graphisme en France » au Musée des Arts Décoratifs (107 Rue de Rivoli, 75001 Paris), du 13 octobre 2022 au 16 avril 2023.

À lire aussi : Pourquoi cette (énième) exposition Yves Saint Laurent vaut de l’or

Crédit photo de Une : Musée des Arts Décoratifs de Paris.