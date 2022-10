Pourquoi cette (énième) exposition Yves Saint Laurent vaut de l’or

L’or traverse l’œuvre du grand couturier Yves Saint Laurent, décédé en 2008, et sert aujourd’hui de fil rouge à une nouvelle exposition chrono-thématique, que lui consacre le musée qui porte son nom à Paris, du 14 octobre 2022 au 14 mai 2023.

Cousu de fil d’or. Telle pourrait être résumée la carrière d’Yves Saint Laurent, de la création de sa marque en 1961 jusqu’à son départ à la retraite des podiums en 2002 avant son décès en 2008. Il fait partie de cette génération de grands couturiers célèbres bien au-delà du petit cercle de la mode, si bien que les rétrospectives qui lui sont consacrées ont commencé dès son vivant. Depuis le 14 octobre 2022 se tient à Paris une énième exposition sur son travail qui pourrait bien valoir le détour, d’ici à sa fermeture le 14 mai 2023 : « Gold. Les ors d’Yves Saint Laurent ».

« Gold. Les ors d’Yves Saint Laurent », la nouvelle expo YSL à Paris

Son tout premier défilé, le 29 janvier 1962, s’était ouvert sur un caban en laine bleu marine à boutons dorés. Depuis, c’est un détail qui constelle son œuvre, qu’il s’agisse d’autres jeux de boutonnages, mais aussi des tissus lamés, de fastueuses broderies, des bijoux surtout fantaisie, des chaînes, et bien sûr le fameux logo qui scelle ses initiales, YSL, dessiné par l’artiste-graphiste Adolphe Mouron dit « Cassandre ».

Dans cette exposition, plus thématique que rétrospective, on trouve une quarantaine de créations haute couture et prêt-à-porter. Règnent aussi d’innombrables accessoires. Plus étonnant, trône notamment une tresse de cheveux parcourue de fils d’or, portée par la mariée clôturant le défilé automne-hiver 1967. Mais aussi les fameux premiers flacons du parfum Champagne, sorti en 1993, rapidement retiré de la vente à cause du lobby du vin pétillant mécontent de ce nom trompeur, avant de revenir rebaptisé Yvresse, en 1996.

La richesse d’ornementation éblouissante d’Yves Saint Laurent

Pour ses ornementations dorées, Yves Saint Laurent s’inspirait aussi bien de l’art académique que des pharaons, de Cléopâtre que des maharadjas, mais aussi des popstars de son époque comme Johnny Hallyday ou Sylvie Vartan. Éblouissante, cette exposition chrono-thématique représente donc une autre façon de retracer sa carrière, qui plaira aussi bien aux aficionados de mode qu’aux fans d’art et d’or.

« Gold. Les ors d’Yves Saint Laurent » du 14 octobre 2022 au 14 mai 2023, au Musée Yves Saint Laurent Paris (5, avenue Marceau, 75016 Paris).

