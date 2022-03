Pourquoi se laver le visage sous la douche n’est pas forcément une bonne idée

On profite souvent de sa douche du matin ou du soir pour se laver le visage, mais est-ce vraiment sans incidence pour la peau ? On fait le point.

Qu’on soit plutôt du soir ou du matin, il n’y a rien de mieux qu’une bonne douche pour se délasser après de longues heures de boulot ou pour attaquer une nouvelle journée du bon pied.

Souvent, ces quelques minutes rien qu’à soi sont l’occasion d’enchaîner plusieurs gestes hygiène et beauté qui, en fonction des envies, vont du lavage des cheveux au rasage des aisselles, en passant par le brossage des dents. Certaines personnes, pour gagner du temps, en profitent même pour se laver le visage. Mais est-ce vraiment une bonne idée ? Des expertes nous éclairent.

La température de l’eau, un détail qui n’en est pas un

On le sait : la température idéale de la douche doit être située entre 35 et 40°C, ce qui correspond à une eau très tiède à légèrement chaude. Mais dans les faits, on est nombreuses à pousser le thermostat bien plus loin et à adorer la sensation d’être un homard dans une casserole — ce qui n’est clairement pas leur cas, si vous en doutiez encore.

Seulement, l’eau très chaude ne fait pas bon ménage avec le film hydrolipidique qui recouvre la surface de l’épiderme. C’est valable pour le corps, mais c’est encore plus vrai pour le visage, où la peau est plus fine et plus sensible – et déjà bien fragilisée par les agressions extérieures comme les UV, la pollution et le vent.

Au magazine BuzzFeed, l’esthéticienne Charlotte Cho explique :

« L’eau chaude qui arrive directement sur le visage depuis la pomme de douche peut éliminer les huiles naturelles et laisser la barrière cutanée faible, vulnérable et fissurée. »

Ce film cutané, qui est composé (entre autres) de sébum, de sueur, de cellules mortes et de composés de la matrice extracellulaire, permet de lutter contre les attaques microbiennes mais aussi de limiter la perte insensible en eau.

Lorsqu’il est abîmé, il ne peut plus remplir ses fonctions de barrière protectrice, et ça se ressent autant que ça se voit : la peau tire, elle devient terne et est plus sujette aux imperfections.

Comment se laver le visage sous la douche sans abîmer sa peau

Pour continuer à se laver le visage sous la douche sans agresser son doux minois, il y a deux solutions : on peut se doucher entièrement à l’eau tiède, ou on peut commencer par laver son corps à l’eau chaude, et passer à l’eau tiède à la fin, au moment de se nettoyer le visage.

C’est un bon compromis, surtout que la vapeur émanant de l’eau chaude a un certain intérêt pour la peau. Comme l’explique la dermatologue Shasa Hu au magazine Insider :

« Lorsqu’on se lave le visage dans la douche, la brume chaude favorise une exfoliation plus profonde et désobstrue les pores. [Cela] fait gagner du temps, économise de l’eau et prépare la peau au reste de la routine de soins. »

Vous avez eu peur, pas vrai ?

Crédit photo image de Une : Karolina Grabowska sur Pexels