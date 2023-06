Retour au tribunal : Donald Trump attaque à son tour E. Jean Carroll en diffamation

Le 9 mai 2023, le milliardaire était condamné pour agression sexuelle et diffamation à l’encontre de la journaliste. Mais Donald Trump a décidé de riposter, en portant plainte à son tour pour diffamation.

C’est une bataille judiciaire qui n’en finit plus. Le 9 mai 2023, Donald Trump avait été condamné par un tribunal new-yorkais à verser 5 millions de dollars à la journaliste E. Jean Carroll, ayant été reconnu coupable d’agression sexuelle et diffamation à son l’encontre. Le jury, composé de six hommes et trois femmes, avait cependant rejeté l’accusation de viol.

Pour ce dernier fait, Donald Trump a décidé de riposter. Mardi 27 juin, il a ainsi porté plainte pour diffamation contre la journaliste, s’appuyant sur les déclarations de la journaliste à l’antenne de CNN, suite au verdict, où elle affirmait que l’ancien président des États-Unis l’avait bel et bien violée.

Des déboires judiciaires à n’en plus finir pour Donald Trump

Par ailleurs, mardi 13 juin, E. Jean Carroll a, elle aussi, de nouveau porté plainte pour diffamation contre Donald Trump. Elle réclame ainsi 10 millions de dollars de dommages et intérêts.

Dès le lendemain du verdict du procès, Donald Trump a pris la parole sur CNN dans un langage qui lui est propre, qualifiant E. Jean Carroll de « tarée », affirmant ne jamais l’avoir rencontrée, ne pas savoir qui elle est, ou encore qu’elle faisait un « travail pourri ». Il a également dénoncé une « histoire inventée de toutes pièces ».

Donald Trump, qui est de nouveau candidat pour la présidentielle des États-Unis en 2024, dispose d’une longue liste de déboires judiciaires. Outre la bataille juridique contre E. Jean Carroll, il a été inculpé deux fois, pour avoir conservé et caché des documents confidentiels classés « secret défense » après son mandat, mais aussi pour avoir, en pleine campagne présidentielle, acheté le silence de Stormy Daniels, actrice X avec qui il avait eu une relation extra-conjugale.

