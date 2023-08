Quand le ministère de l’Éducation nationale rend hommage à Martin Luther King, il s’y prend (très) mal

Dans une vidéo hommage à cette icône de la lutte contre le racisme, de nombreux internautes ont pointé que le texte, qui est un appel à mettre fin au racisme, est uniquement lu par des collégiens blancs.

L’idée pouvait paraître bonne au départ, mais c’est un fiasco. Mardi 29 août, le ministère de l’Éducation nationale a publié sur son compte X (ex-Twitter) une vidéo hommage à Martin Luther King, à l’occasion des 60 ans de son fameux discours « I Have a Dream ».

La vidéo met en scène six collégiens et collégiennes prononçant en anglais une version revisitée de ce texte historique. Sauf que problème : ce discours, initialement écrit et récité pour lutter contre le racisme et reconnaître les droits civiques des noirs, est dans cette vidéo prononcé exclusivement par des élèves blancs.

Mais ce n’est pas tout. Outre le cinglant manque d’inclusivité, dans ce discours revisité, les enfants disent rêver d’un monde où règne l’égalité entre les hommes et les femmes, celle entre « les grands et les petits, les gros et les minces, chrétiens et musulmans ». Mais aucun mot sur le sujet principal du texte d’origine : l’égalité entre les blancs et les personnes noires.

Une communication ratée de la part de l’Éducation nationale, qui est épinglée par de (très) nombreux internautes, la vidéo comptabilisant plusieurs millions de vues en seulement quelques heures.

Hommage à Martin Luther King, le lendemain de l'interdiction des abayas avec une vidéo où on ne trouve que des enfants blancs.



Comme pour se justifier, le ministère de l’Éducation nationale a expliqué dans un tweet que les collégiens sélectionnés dans cette vidéo étaient « les lauréats 2023 du concours ‘The More I Say’ qui encourage la pratique créative de l’anglais au collège ».

Les élèves présents sur cette vidéo sont les lauréats 2023 du concours « The More I Say » qui encourage la pratique créative de l’anglais au collège.

Là encore, l’explication en convainc pas. D’autant qu’en vérifiant sur le site du ministère, la liste des lauréats de ce prix compte plusieurs collèges, dont un en Guadeloupe, ont relevé plusieurs internautes. Alors une question se pose : pourquoi avoir choisi ces élèves particulièrement, et pas d’autres ? On a notre petite idée.

