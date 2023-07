Du cinéma à la musique, ces 7 oeuvres de Jane Birkin ont marqué la culture 

Le 16 juillet, Jane Birkin s’est éteinte à l’âge de 76 ans, laissant derrière elle une carrière riche. Les chansons, albums et films de notre sélection sont un aperçu des multiples talents d’une figure féminine majeure du XXe siècle.

Ce dimanche 16 juillet, Jane Birkin a été retrouvée sans vie à son domicile parisien par son aide-soignante. Elle avait été affaiblie par un AVC (accident vasculaire cérébral) survenu en septembre 2021. Jane Birkin avait 76 ans.

De la musique au cinéma, retour sur sept oeuvres majeures d’une carrière mémorable : celle de la plus britannique des artistes françaises.

Blow-Up de Michelangelo Antonioni (1966)

À 20 ans à peine, Jane Birkin était à l’affiche de ce qui allait devenir l’un des films les plus importants de l’histoire du cinéma : Blow-Up, qui vaudra au réalisateur Michelangelo Antonioni la Palme d’Or à Cannes en 1967.

Le film suit Thomas, un photographe vivant à Londres qui pense avoir pris sans s’en rendre compte les photos d’un meurtre. Il est poursuivi par une femme qui veut détruire les preuves…

Jane Birkin dans Blow Up

Jane Birkin y joue une jeune mannequin hypnotique et sensuelle. L’actrice avait dévoilé une anecdote sur les coulisses du casting du film :

« Ma cousine Tracey, la fille de Carol Reed, m’a appris qu’Antonioni cherchait une actrice pour Blow-Up. Ignorant qu’il était l’un des plus grands metteurs en scène du monde, je me suis rendue au casting dans la banlieue londonienne. Un Italien m’a alors demandé d’écrire mon nom sur un tableau et de me montrer de profil toutes les trois lettres pour voir si j’étais photogénique. Mais j’écrivais trop petit et je suis dyslexique… ‘C’est comme ça que vous pensez que vous allez décrocher des rôles ?’ a-t-il crié. Je crois que j’ai pleuré et Antonioni est arrivé. En toute élégance, il a dit ‘Ça suffit ! J’ai vu tout ce que je voulais voir‘.

La Piscine, de Jacques Deray (1969)

1969 marque la première apparition de Jane Birkin sur les écrans français. À 22 ans, Jane Birkin interprète Pénélope aux côtés d‘Alain Delon et Romy Schneider dans le thriller de Jacques Deray. De son casting de prestige à sa dimension sulfureuse, La Piscine a marqué un tournant dans la carrière de Jane Birkin, en faisant un visage désormais familier et apprécié du public hexagonal.

La piscine // Source : D.R

« 69, année érotique » (1969)

Jane Birkin était loin de se cantonner à un seul champ artistique. Un an après les évènements de mai 1968, Serge Gainsbourg et Jane Birkin viennent de se rencontrer et enregistrent ensemble cette ode à l’amour, sensuelle et scandaleuse.

Le morceau restera un témoin d’une époque placée sous le signe de la libération sexuelle et de l’émancipation féminine.

Je t’aime moi non plus, de Serge Gainsbourg (1976)

Ici, il n’est pas question d’une chanson mais bien d’un film, le premier que Serge Gainsbourg a réalisé, après plusieurs apparitions dans des séries B italiennes. Jane Birkin arbore une coupe garçonne et joue une serveuse dans un bar pour routiers dans lequel elle mène une vie ennuyeuse. Un jour, elle tombe amoureuse de l’un de ces travailleurs, faisant fi des mises en garde de son patron, qui lui dit que ce dernier est homosexuel… À propos de ce rôle androgyne proposé par Gainsbourg, Jane Birkin a confié « Serge m’a filmée telle que j’étais vraiment : moi-même. »

L’album Baby Alone in Babylone

Baby Alone in Babylone est le premier album de Jane Birkin sorti après sa rupture avec Serge Gainsbourg, même s’il a prêté sa plume pour l’écrire. Habité par le thème de la séparation et le désespoir, l’album a été sacré disque d’or en 1984.

Jane B. par Agnès V. – Film d’Agnès Varda (1988)

Alors que Jane Birkin vient d’avoir 40 ans, Agnès Varda lui a consacré un documentaire qui, comme tous ses films, est une réussite. Jane B. est composé de collages, d’entretiens de Jane Birkin, la mettant ainsi en scène comme ce qu’elle est : une icône, fascinante et insaisissable, capable de s’adapter à de nombreux personnages.

Jane par Charlotte de Charlotte Gainsbourg (2021)

Jane Birkin est la mère de Lou Doillon et Charlotte Gainsbourg. En 2021, cette dernière a consacré un documentaire à sa mère. Elle y dévoile des moments d’échanges, de proximité et de confidences qu’elles ont vécu. On ne doute pas que s’y plonger sera d’autant plus émouvant désormais.

