Christina Aguilera enfile un faux sac Birkin en guise de jupe : du vrai WTF mode

Avant la mort de Jane Birkin, la marque berlinoise Namilia avait imaginé toute une collection reprenant les codes signatures des sacs Hermès pour en faire des vêtements improbables. Voilà que Christina Aguilera a enfilé l’une des jupes de cette collection trompe-l’œil ludique, en guise d’amusant hommage à l’icône de mode récemment disparue.

La tendance mode Y2K qui veut régner sur les années 2020 ne serait rien sans les looks sens dessus dessous de Christina Aguilera qui enchaînait les audaces stylistiques au début de ce millénaire. Les clips de « Dirrty » (2002) et de « Lady Marmalade » (2001) hantent encore de nombreux moodboards des défilés d’aujourd’hui. Mais loin de se laisser muséifier vivante, Christina Aguilera continue de s’affirmer en tant qu’icône mode intrépide, comme en témoignait son bustier moulé selon un torse d’homme bodybuildé accésorisé d’un gode-ceinture pour la Pride 2022. Voilà qu’elle marque les esprits avec une autre tenue presque casual par comparaison : une micro-jupe en forme de sac Birkin Hermès.

Christina Aguilera qui enfile un sac Birkin en guise de jupe. © Capture d’écran Instagram.

En effet, Christina Aguilera a osé enfiler l’un des looks les plus marquants de ces derniers mois : une jupe de la marque berlinoise Namilia qui reprend la forme d’un sac Birkin d’Hermès. On en retrouve tous les détails iconiques, à savoir l’anse, le fermoir Touret iconique, les passants métalliques, et le pochon pour le cadenas. Sauf qu’ici, ce trompe-l’œil de sac sert à constituer une jupe rose Barbie, entièrement brodée de sequins étincelants. C’est WTF, camp à souhait, en plus d’interroger au passage les notions d’authenticité et de contrefaçons dans la mode.

À noter que cette pièce Namilia vient de l’opus printemps-été 2024 de la marque berlinoise qui regorgeait d’autres dérivés des sacs emblématiques de la maison Hermès. Imaginée avant la mort de Jane Birkin, la collection amusante n’en apparaît qu’encore plus marquante désormais. C’est donc un hommage mode inattendu de la part de Christina Aguilera à une autre icône de mode.

