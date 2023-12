Lee Sun-kyun, le père bourgeois dans Parasite, est mort à 48 ans

Les autorités sud-coréennes ont évoqué la thèse du suicide, à propos de l’acteur retrouvé mort dans une voiture à Séoul. Depuis deux mois, Lee Sun-kyun était visé par une enquête pour des soupçons de consommation de psychotropes, dont du cannabis, dans un pays où l’usage de ces drogues fait l’objet de lourdes peines de prison.

Le cinéma pleure la perte d’une de ses étoiles après la triste nouvelle du décès de l’acteur Lee Sun-kyun, incontournable père richissime dans Parasite, le chef-d’œuvre de Bong Joon-ho, auréolé d’un triomphe aux Oscars en 2020. Le comédien de 48 ans a été retrouvé mort ce mercredi 26 décembre à Séoul.

Un interrogatoire de 19 heures deux jours avant sa mort

Pour l’heure, les circonstances entourant sa mort soulèvent des questions. Les autorités locales ont confirmé que Lee Sun-kyun avait été retrouvé à l’intérieur d’un véhicule garé dans le quartier de Seongbuk, dans le nord de la capitale sud-coréenne. Des sources policières ont révélé qu’une note, ressemblant à un testament, avait été laissée par l’acteur, alimentant l’hypothèse d’un suicide, comme le rapporte France Info à partir des informations de l’agence de presse sud-coréenne Yonhap.

Yonhap a également indiqué que depuis deux mois, Lee Sun-kyun faisait l’objet d’une enquête pour usage présumé de substances illicites, dont le cannabis, une infraction grave en Corée du Sud. Selon le même média, ce scandale judiciaire aurait entaché l’image de l’acteur, le privant de diverses apparitions médiatiques ou publicitaires. Les 23 et 24 décembre derniers, l’acteur avait notamment été soumis à un interrogatoire de dix-neuf heures dans le cadre de cette enquête.

La fin prématurée d’une carrière en plein essor

Le décès de Lee Sun-Kyun marque la fin prématurée d’une carrière débutée en 2003. En 2007, il devenait célèbre en Corée avec différentes séries comme The 1st Shop of Coffee Prince, Behind The White Tower ou encore My Mister en 2018. Après le triomphe planétaire de Parasite et ses quatre Oscars, l’acteur a été nominé aux Emmy Awards en 2022 pour son rôle dans la série Dr Brain, disponible sur AppleTV+. Son dernier film, Sleep, l’a emmené au festival de Cannes cette année, où le film a été projeté dans la section de la Semaine de la critique.

Sun-kyun Lee dans Parasite // Source : The Jokers

