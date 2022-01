Soldes d’hiver 2022 : les meilleures offres sélectionnées par Madmoizelle en direct

Les soldes d’hiver 2022 démarrent ce mercredi 12 janvier. Pour vous aider à vous retrouver dans toutes ces offres alléchantes, Madmoizelle repère pour vous les meilleurs bons plans chez divers e-commerçants.

Les soldes d’hiver commencent ce mercredi 12 janvier pour quatre semaines, et c’est l’occasion parfaite pour faire de bonnes affaires ! Afin de vous aider à vous y retrouver dans toutes ces promotions, Madmoizelle compile pour vous les meilleures offres sur différentes thématiques.

Alors si vous êtes à la recherche d’un sèche-cheveux ou d’un MacBook, suivez notre guide ! Il sera mis à jour très régulièrement.

Soldes 2022 sur vos eshops préférés

Les meilleures offres soldes d’hiver 2022

Les meilleures offres soldes 2022 beauté

Lisseur Remington HYDRALUX PRO en soldes

Ce lisseur vapeur avec réservoir d’eau intégré permet de réaliser un grand nombre de coiffures, des boucles eighties au brushing baguette en passant par le wavy des surfeuses australiennes.

Un écran LCD permet d’adapter la puissance de chauffe (jusqu’à 230°) et ses plaques sont recouvertes d’un revêtement spécial qui aide à préserver l’hydratation des cheveux.

Lisseur Remington HYDRALUX PRO à 89,99€ au lieu de 149,99€

Brosse soufflante Revlon en soldes

Réaliser un brushing parfait à la maison est désormais possible grâce à cette brosse coiffante qui imite le coup de main des coiffeurs professionnels. Le mélange de poils de nylon et de sanglier permet de saisir les cheveux sur le bord incurvé pour encore plus de volume et de brillance. Elle est parfaitement adaptée aux cheveux longs qu’elle sèche et met en forme en quelques minutes seulement.

Brosse soufflante Revlon à 59,99€ au lieu de 79,99€

Épilateur à lumière pulsée PHILIPS Luméa en soldes

Cet épilateur à lumière pulsée offre une épilation durable à domicile : au bout de six séances, la pilosité est réduite d’en moyenne 82%, sans risque pour la peau grâce à un capteur qui détecte la couleur de la peau et recommande le réglage d’intensité lumineuse le plus confortable pour la zone concernée.

L’appareil est livré avec un adaptateur, quatre accessoires pour les différentes zones du corps, une pochette de rangement, une tondeuse-stylo Satin Compact (nez, oreilles, sourcils) et d’une pince à épiler pour les retouches.

Épilateur lumière pulsée PHILIPS Lumea à 349,99€ au lieu de 599,99€

Brosse à dents électrique Oral-B

Avec sa technologie qui distribue l’énergie de manière uniforme jusqu’à la pointe des poils pour créer de nouvelles micro-vibrations, cette brosse à dent électrique promet un nettoyage optimal ! Elle propose cinq modes à choisir en fonction de ses besoins (plaque dentaire, zones sensibles, blancheur etc.) dont un programme pour masser les gencives.

Brosse à dents électrique ORAL B IO Série 6 à 139,99€ au lieu de 199,99€

Sèche-cheveux Panasonic en soldes

Ce sèche-cheveux ressemble à n’importe quel sèche-cheveux, mais pourtant il est très différent ! Il est doté de la technologie unique Nanoe, 1000 fois plus hydratante que les ions négatifs et qui permet de faire pénétrer en profondeur l’humidité captée dans. Mieux hydratés, les cheveux sont plus brillants et plus faciles à coiffer.

Il propose aussi un mode « soin de la peau » qui permet de regonfler le taux d’humidité des peaux sèches à très sèches.

Sèche-cheveux Panasonic à 129,99€ au lieu de 199,99€

Les meilleures offres soldes High Tech

Montre connectée Garmin en soldes

La montre connectée Garmin va devenir votre nouveau coach sportif. Avec ses 20 programmes de training intégrés, son système de paiement sans contact et ses fonctions d’appels et de lecture des messages, plus besoin de banane pour vos futurs jogging.

Montre connectée GARMIN à 159,90€ au lieu de 199,90€

La liseuse Kobo est en promo !

Votre bonne résolution 2022, c’est de lire davantage ? Une liseuse, légère et pratique, c’est ce qu’il vous faut pour emmener votre bibliothèque partout avec vous ! Ça tombe bien, la Kobo de Fnac — le dernier modèle, étanche et HD — est à -17%.

Liseuse Kobo à 149,89€ au lieu de 179,89€

Un MacBook Pro neuf à -400€

Là c’est pour celles qui ont les moyens, les duchesses, les rentières, les héritières, les millionnaires de la life. Ce MacBook Pro est un tueur niveau performances, avec ses 16 Go de RAM et ses 512 Go de stockage, mais son prix va avec. Du coup, cette réduction de 15% soit tout de même 400€ vaut le coup d’oeil !

MacBook Pro Touch Bar à 2 299,99€ au lieu de 2 699,99€

Les meilleures offres soldes puériculture

Draisienne en bois en soldes

Cette petite draisienne en bois ultra-stylée permettra d’avancer un peu plus vite dans la rue et de mettre un peu au repos le petit loulou quand il en a besoin. Dès que l’enfant peut marcher, il peut utiliser une draisienne, alors fonceeeeez (enfin pas trop vite) !

Draisienne en bois Mon P’tit Biker à 48,99€ au lieu de 69,99€

Maison de jardin Smoby en soldes

Les enfants adorent les cabanes et adorent jouer avec des petites cuisinières, ce petit ensemble mobilier est donc parfait pour des heures d’amusement ! Certes, il faut habiter une maison avec jardin ou un grand appartement… Si vous avez ça, alors cette petite maison fera grandement plaisir aux enfants ! Lecture tranquille et cache-cache en perspective.

Maison d’été Smoby Pretty à 94,49€ au lieu de 128,99€

Veilleuse Barbapapa en soldes

Cette veilleuse Barbaba est fort mignonne et peut s’emporter partout ! Elle se charge et dispose ensuite de 24 heures d’autonomie. Les enfants qui ont besoin d’une petite lumière pour la nuit sont nombreux et celle-là est idéale, grâce à un joli design et moult aspects pratiques.

Veilleuse Barbapapa à 25,99€ au lieu de 39,99€

Projecteur d’étoiles en soldes

Un champignon qui projette des étoiles, c’est pas courant, mais drôlement joli. La chambre de l’enfant sera, grâce à cet objet, baignée dans une atmosphère changeante et relaxante. Beaux rêves garantis pour les petits !

Veilleuse projecteur d’étoiles à 19,99€ au lieu de 29,99€

Cuisinière évolutive en soldes

Cette petite cuisinière évolutive (deux hauteurs possibles) me fait de l’œil ! Les enfants kiffent par-dessus tout être aux fourneaux et celle-ci, qui possède pas mal de détails, en fait une activité encore plus agréable. Les nombreux éléments rendent ce stand de cuisine plus vrai que nature, un atelier de chef en somme ! De 3 à 8 ans.

Cuisine évolutive Smoby à 115,02€ au lieu de 139,99€

Camion vintage LEGO en soldes

Ce beau pick-up des années 1950 est un ensemble Lego assez complexe et il est normalement réservé aux adultes mais vous pouvez tout à fait vous y mettre en famille. C’est une chouette activité à partager ! Et le résultat pourra ensuite trôner dans la chambre des enfants ou bien sur une commode du salon.

Camion vintage LEGO à 87€ au lieu de 129,99€

C’est tout pour le moment mais n’hésitez pas à repasser dans la journée pour de nouvelles offres. Cet article sera mis à jour régulièrement jusqu’au 8 février, dernier jour des soldes.

