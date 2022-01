10 cosmétiques déjà en soldes pour commencer l’année en beauté

Nous y voilà. Les soldes démarrent dans exactement 24 heures. Mais notre petit doigt nous dit qu’il est d’ores et déjà possible de trouver des produits de beauté remisés un peu partout sur le Net…

Quand l’heure est venue de renouveler son vanity, attendre le premier jour des soldes peut s’avérer long — trop long à notre goût. Heureusement, les géants de la beauté ont déjà mis en ligne quelques promos en avant-première pour les habituées et les autres…

Histoire vous faciliter la tâche, on a sélectionné pour vous 10 produits déjà à prix cassés qui nous font de l’oeil. Scrollez !

La palette Quartz de Huda Beauty

Couleurs nudes, nuances pailletées voire holographiques… La palette Quartz d’Huda Beauty est une pure merveille. Composée de 18 teintes mates ou irisées, elle représente la base parfaite pour pouvoir se concocter les looks dont on a envie sans galérer.

Palette rose quartz, Huda Beauty, 50,25€ au lieu de 67€

Le coffret repulpeur de Too Faced

Le Lip Injection est probablement l’un des meilleurs produits pour repulper les lèvres qui se trouve sur le marché en ce moment. Alors quand, en plus, il est associé à un primer lissant pour un teint 0 défaut… On kiffe !

Coffret gloss repulpeur et sérum, Too Faced, 20,25€ au lieu de 27€

Le coffret teint de Milk Make Up

Si la base de Milk est extrêmement efficace pour pouvoir appliquer le fond de teint de façon totalement homogène, le spray fixateur est devenu une véritable star d’Internet à lui tout seul. En même temps, il mérite amplement sa réputation puisqu’il permet de pouvoir garder son maquillage intact toute la journée — et ce, malgré le masque.

Coffret teint, Milk Make Up, 24,75€ au lieu de 33€

Le coffret manucure de The Manucurist

Pouvoir se faire soi-même une jolie manucure avec du vernis qui tient jusqu’à deux semaines, c’est la promesse (tenue) de ce kit The Manucurist. Au-delà de contenir une lampe, il renferme également une base, un vernis, un top coat et une eau dissolvante, sans danger pour la santé.

Coffret routine green flash hortencia, The Manucurist, 51€ au lieu de 69€

L’huile à lèvres de Clarins

L’huile à lèvres de Clarins permet d’obtenir un effet glossy sans l’aspect collant qui va avec. Le tout, en protégeant la barrière hydrolipidique des lèvres et en offrant un confort sans pareil.

Huile lèvres, Clarins, 22,50€ au lieu de 26,90€

Le face roller de Payot

Si vous croyez au pouvoir des massages faciaux, Payot a imaginé pour vous, sa version du face roller en quartz. Idéal pour drainer la lymphe et activer la micro-circulation du visage, il s’utilise le soir sur peau propre pour un max de résultat. À utiliser en complément d’une bonne routine bien évidemment.

Face roller, Payot, 21,90€ au lieu 25,50€

La poudre libre de Estée Lauder

Que ce soit pour fixer le fond de teint ou l’anticernes, la poudre libre d’Estée Lauder fait son travail comme une cheffe. On l’aime pour sa légèreté, sa facilité d’application au pinceau ou au Beautyblender mais aussi et surtout pour l’aspect lissant (mais jamais asséchant) qu’elle offre à l’épiderme.

Poudre libre, Estée Lauder, 35,69€ au lieu de 50,99€

Le coffret soin cheveux hydratation Moroccanoil

Que vous ayez les cheveux secs, gras ou normaux… Une routine hydratante est toujours de bon ton quelques fois dans l’année. Voilà pourquoi la marque Moroccanoil a imaginé un coffret très complet, dans lequel vous pourrez trouver tout ce qu’il vous faut pour avoir une tignasse en pleine santé. Un shampoing hydratant, un masque, une huile et un leave in conditioner font ainsi partie de ce package bien pensé.

Coffret soin cheveux hydratation, Moroccanoil, 52,42€ au lieu 69,90€

Coffret hydratant à la rose de Fresh

Adoucissante et régénérante, la rose dispose d’excellentes vertus pour la peau. Voilà pourquoi la marque Fresh l’a utilisée au moment d’enrichir ses soins hydratants pour le visage. Dans ce coffret, on retrouve un sérum et une crème de jour. Deux basiques, faciles à intégrer à une routine beauté.

Coffret hydratant à la rose, Fresh, 49,50€ au lieu de 66€

Vous avez déjà pensé à vous faire un gommage au niveau du cuir chevelu ? Non ? Eh bien avec ce coffret Christophe Robin, vous allez pouvoir vous y mettre ! Pour compléter l’offre du coloriste, ce dernier a ajouté un masque régénérant à la fête, histoire de pouvoir prendre soin de vos cheveux de façon complète.

Coffret cheveux, Christophe Robin, 39€ au lieu de 52€

À lire aussi : Découvrez la niacinamide, l’actif cosmétique miracle « qui ressemble à un filtre Instagram »

Crédits de l’image de une : @Jess @ Harper Sunday – Unsplash.