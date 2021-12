On a trouvé le cadeau de Noël parfait pour les amatrices de lecture !

Kobo et la Fnac s’unissent pour vous proposer en cette fin d’année un service personnalisé d’ebooks — un abonnement sans engagement qui permet d’avoir accès à plus de 50 000 titres français en un clic !

Après de longs mois de confinement qui vous ont certainement causé du stress, beaucoup ont laissé de côté les bonheurs de la littérature par manque de concentration. Du coup, difficile de s’y remettre…

Vous souhaitez reprendre la lecture, mais vous vous retrouvez perdue parmi tous les titres proposés cet automne ? Pas de panique, nous avons peut-être trouvé l’offre qu’il vous faut, celle qui saura stimuler votre imagination et votre vision du monde : le nouvel abonnement ebooks lancé par la Fnac, Kobo+ by Fnac !

Kobo + by Fnac, ça marche comment ?

Si vous êtes une adepte de la lecture numérique ou audio, vous connaissez peut-être déjà la marque Kobo, spécialisée dans les liseuses numériques et les livres électroniques. Donc vous connaissez le contenant, mais l’histoire se corse lorsqu’il faut choisir les contenus…

C’est là toute la force du partenariat Kobo + by Fnac.

Voyez cela comme une bibliothèque infinie et personnalisée. Sur les 3 millions d’ebooks disponibles au téléchargement sur fnac.com, vous en retrouverez 500 000 références dont 50 000 en français dans le catalogue Kobo+ by Fnac.

Pour 9,99€ par mois, vous aurez donc accès à plus de 50 000 titres en français — une offre éclectique qui va des romans sentimentaux de Marc Levy à l’atmosphère policière de Ragnar Jonasson ! L’abonnement est sans engagement, vous résiliez quand vous voulez et reprenez votre abonnement ebooks quand vous le désirez.

Si vous avez peur de l’engagement, c’est l’idéal, surtout que vous pouvez aussi tester gratuitement Kobo + by Fnac en profitant de 14 jours d’essai gratuit, sans engagement.

L’occasion de vérifier que la littérature de tous genres embellit bel et bien votre quotidien au travers d’intrigues captivantes. Et dernier argument, vous pouvez même lire hors connexion en téléchargeant vos titres. De la simplicité comme s’il en pleuvait !

Pour vous abonner à Kobo + by Fnac, rendez-vous ici

Les recommandations de Kobo + by Fnac

C’est bien beau d’avoir accès à 50 000 livres, mais comment les choisir ? Eh bien la vie est joliment faite puisque l’offre vous permet de recevoir chaque mois des recommandations en fonction de vos centres d’intérêt. Que vous préfériez vous plonger dans l’univers de Mourir sur Seine de Michel Bussi ou l’ambiance Là où le bonheur se respire de Sophie Tal Men, vous trouverez votre bonheur.

Attention, il ne s’agit pas de simples indications résultant d’un quelconque algorithme mais de sélections imaginées par des auteurs et influenceurs qui en connaissent un rayon au niveau littérature ! Évidemment vous aurez aussi accès à l’expertise des libraires Fnac.

Au-delà de cela, vous aurez bien évidemment accès à la classique liste de livres les plus lus, les plus empruntés ou les mieux notés. Le but étant que votre temps d’attente soit réduit drastiquement devant toute l’offre disponible, et que vous vous disiez en un seul coup d’œil sur la quatrième de couverture : « Mais ça m’a l’air très cool ça ! »

D’ailleurs pour le lancement de ce partenariat, Kobo + by Fnac a fait appel à Anne Gaëlle Huon, l’autrice du bestseller Les Demoiselles, qui partagera avec les personnes souscrivant à l’offre son choix de lecture. Parmi ses recommandations vous trouverez Des noeuds d’acier de Sandrine Colette, le grand prix de la littérature policière 2013. Tout un programme ! Exactement ce qu’il vous faut pour vous sortir de la torpeur automnale…

Retrouvez toutes les sélections des libraires Fnac et des influenceurs du moment !

C’est peut-être le moment de vous lancer des défis lecture, de découvrir des genres littéraires que vous n’avez jamais osé acheter ou approcher. Car l’un des avantages d’une liseuse (et de cette offre) est d’avoir accès à une multitude de titres en un glissement de doigt !

Alors laissez tourner cette idée dans votre tête, et imaginez-vous à la tête d’une bibliothèque illimitée et pensez à l’offre Kobo + by Fnac…

Kobo + by Fnac en bref 9,99€ par mois

par mois Sans engagement , résiliez quand vous voulez

, résiliez quand vous voulez 14 jours d’essai gratuit , sans engagement

, sans engagement 50 000 titres en français

