Avec quoi associer un pantalon ample, baggy ou palazzo sans se noyer dans ses vêtements ?

Après le long règne du slim au paragon des tendances mode, les coupes plus amples, palazzo et baggy lui volent la vedette. Mais comment prendre le large sans se noyer dans ses vêtements ?

Les médias mode les plus catégoriques ont déjà annoncé la mort du slim, en particulier le skinny jeans, il y a quelques années. Celui-ci aurait laissé sa place à des coupes volontiers plus généreuses, du jean mum au baggy, en passant par les pantalons palazzos. Ok, ça nous fait une belle jambe, mais avec quoi porter ce genre de bas beaucoup plus ample ?

Comme souvent en matière de style, il n’y a pas de règles, hormis celles de vos désirs. Ceci étant dit, certaines astuces stylistiques peuvent aider à obtenir une silhouette facile à adopter et flatteuse esthétiquement. Il s’agit tout simplement de jouer sur la concordance ou au contraire les contrastes de volumes.

Haut ajusté + pantalon baggy

La première technique consiste à contrebalancer la nature ample du bas par un haut beaucoup plus près du corps. Avec un pantalon ample, baggy ou palazzo, on peut donc se tourner vers un top près du corps. Que ce soit un t-shirt moulant, un tricot de peau en maille côtelée à manches longues, ou encore un crop top, un baby-tee, voire une brassière, vous avez l’embarras du choix.

C’est clairement la dégaine de l’héroïne du dessin animé Kim Possible : un pantalon cargo ample, qui tient d’un registre de style workwear, associé à un pull à col montant noir, digne d’une intellectuelle de la Nouvelle Vague sirotant un thé au Café de Flore dans un film de François Truffaut ou Jean-Luc Godard.

C’est aussi une silhouette récurrente des collections de la directrice artistique Phoebe Philo, que ce soit durant ses années chez Chloé, ou Céline, et peut-être aussi bientôt sa propre marque d’ores et déjà annoncée. En fait, plus le contraste de volume sera marqué, plus on comprendra qu’il s’agit d’un choix stylistique, et non d’un problème de taille.

https://www.pinterest.fr/pin/41587996548725448/?nic_v3=1a7fAQ9kd

Haut baggy + pantalon baggy

L’autre option s’avère complètement opposée : on peut jouer la carte de l’harmonie en adoptant un haut aussi large que le bas. Un palazzo ou baggy peut très bien fonctionner avec un pull mousseux, une chemise en soie particulièrement aérienne, ou ne serait-ce qu’un t-shirt oversized. Cela fonctionne aussi très bien avec un costume surdimensionné, par exemple, porté à même la peau, sur un débardeur, ou une chemise.

Si vous avez peur d’être noyée dans vos vêtements, vous pouvez aider à rendre votre silhouette plus lisible visuellement en marquant par exemple votre taille par une ceinture, ou ne serait-ce qu’en glissant votre haut dans votre bas (rien que sur le devant peut suffire). En fait, plus le volume paraîtra exagéré, plus on comprendra que vous l’avez fait exprès, et non qu’il s’agit d’une erreur.

5 pantalons amples et palazzo pour adopter la tendance baggy

Pantalon droit à taille élastiquée — COS — 89 €.

Jeans large — COS — 79 €.

Pantalon droit cargo — Calvin Klein Jeans — 120 €.

Jean baggy en coton mélangé — Levi’s — 130 €.

Pantalon baggy taille haute en twill doux — Marc O’Polo — 164,95 €.

Pantalon droit uni à ceinture ton sur ton — La Petite Étoile — 69 €.

Pantalon droit uni — La Petite Étoile — 69 €.

À lire aussi : Zara x Narciso Rodriguez signent une collab’ au chic minimaliste qui interroge

Crédit photo de Une : COS ; Galeries Lafayette.