Truffaut, Demy, Chaplin, Lynch… Le cinéma classique débarque sur Netflix !

Ô joie ! Le catalogue Netflix s’allonge encore et toujours…

Et cette fois-ci, Netflix fait la part belle aux grands réalisateurs de l’Histoire du cinéma, comme Truffaut, Lynch, Dolan, Demy, Steve McQueen, Chaplin, et bien d’autres.

Le cinéma classique débarque sur Netflix

Comme à son habitude, Netflix a annoncé la nouvelle dans un tweet.

Quelle fierté de t’annoncer l’arrivée d’une large sélection de films des plus grands réalisateurs de l’Histoire comme David Lynch, Charlie Chaplin, Jacques Demy, Xavier Dolan, Steve McQueen et d’autres… Dès vendredi, tu pourras retrouver 12 films de François Truffaut ! pic.twitter.com/m0wgVLfmml — Netflix France (@NetflixFR) April 20, 2020

Après l’acquisition des films du studio Ghibli, qui rentrent eux aussi dans la catégorie des classiques, Netflix continue de vouloir se mettre les cinéphiles dans la poche.

Voici la liste des 12 films de Truffaut disponibles dès le 24 avril :

Pour la collection François Truffaut, il y aura :

Domicile Conjugal

Fahrenheit 451

Jules et Jim

L'amour en fuite

Tirez sur le pianiste

Les 400 Coups

Vivement Dimanche !

Le dernier métro

La peau douce

Baisers volés

Les deux anglaises et le continent

Le reste des films annoncés sortira au compte-goutte tout au long de l’année.

Cette opération révèle un partenariat entre Netflix et le distributeur MK2, qui permettra à la plateforme de détenir les droits de diffusion de pas moins de 50 films de patrimoine.

Je n’ai qu’une hâte : voir et revoir ces films qui ont inspiré de plus ou moins loin tous les cinéastes de notre génération.

Une annonce qui réveille un snobisme agaçant

Lors de l’annonce sur Twitter, Netflix a essuyé 3 sortes de remarques :

les remarques ravies, enthousiastes et force de proposition pour de nouvelles acquisitions de cinéma classique

les remarques un poil rabat-joie, qui préfèreraient voir débarquer la suite de leurs séries préférées

les remarques arrogantes empreintes de snobisme pour la seconde catégorie

Voici quelques tweets sélectionnés pour illustrer ces dernières :

Quand je lis les commentaires… (Pour les incultes qui pensent que le cinéma commence aux années 2000 et à Marvel, cet homme est Jean-Luc Godard, un grand réalisateur de la Nouvelle Vague. Vous savez ces films pour lesquels vous ne voulez pas payer votre abonnement.) pic.twitter.com/KsapYytFJ7 — A. Finch (@Slin_39) April 20, 2020

"MaIs On S'eN fOuT oN vEuT lA sAiSoN 5 dE cAsA dE pApEl" — Neunoeil (@neunoeill) April 20, 2020

J'imagine déjà les commentaires : quoi, du cinéma en noir et blanc avec des "inconnus" ! ;-) pic.twitter.com/va4kJVzwg9 — Isabelle DeNuit (@isabelle_denuit) April 20, 2020

C’est vrai, tout le monde ne connaît pas Truffaut, Godard ou Resnais.

Mais le fait qu’ils soient sur Netflix, c’est l’occasion de les découvrir, non ?

Moi-même, avant d’en apprendre davantage sur la Nouvelle Vague en prépa littéraire, je ne connaissais des 400 coups que le nom, et encore très vaguement. Jean-Pierre Léaud who ?

Aujourd’hui, si j’adore me faire mal au cerveau avec Mulholland Drive de David Lynch, j’aime aussi me prendre au jeu de La Casa de Papel.

Et j’ai l’intime conviction que snober une partie de la culture générale juste parce qu’elle est aimée par le plus grand nombre n’est pas une preuve d’ouverture d’esprit ni de culture, mais bien une façon de se faire mousser.

Au lieu de rager, voyons le côté positif des choses : plus l’offre Netflix est diverse et ouvertes à des contenus différents, plus notre abonnement est rentable. Eh oui.

D’ailleurs, toute cette histoire m’arrange bien, car je n’ai pas eu l’occasion de voir les 12 films de Truffaut que Netflix mettra en ligne.

Oulalah, je crois que je viens de te faire part de mon inculture, lectrice !

