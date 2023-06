Même si une partie du film le montre rajeuni grâce à des effets spéciaux, Harrison Ford, ne souhaitait pas, à 80 ans, faire moins que son âge dans Indiana Jones et Le Cadran de La Destinée. À ce propos, l’acteur a une anecdote de tournage.

Dans Indiana Jones et Le Cadran de la Destinée, Harrison Ford donnera ses derniers coups de fouet, avant que son personnage emblématique ne prenne une retraite bien méritée.

Du haut de ses 80 ans, l’acteur donne son visage à Indy depuis 1981 année de sortie d’Indiana Jones et Les Aventuriers de l’arche perdue)… Or, en 42 ans, Harrison Ford et Indiana Jones ont vieilli. Et bien que ce dernier soit toujours fidèle à lui-même dans son goût du risque, de l’aventure et des cascades (tant qu’elles n’impliquent pas de serpents), Harrison Ford a souhaité que son âge soit assumé dans Indiana Jones 5.

Indiana Jones 5

Certes, Indiana Jones 5 fait déjà grand bruit pour ses effets spéciaux, qui montreront notamment un Harrison Ford rajeuni grâce à un masque numérique lors d’une séquence de flashback. Pour autant, dans un entretien avec Esquire, l’acteur a confié qu’il était essentiel qu’Indy soit montré comme un « vieil homme ».

« Je veux être un vieil homme qui descend de cheval ! »

Pour illustrer cette idée, l’acteur a raconté une anecdote de tournage. On l’a vu dans la bande-annonce : dans Indiana Jones 5, Harrison Ford réalise des cascades à cheval impressionnantes. Or, un jour, sur le plateau, l’acteur était très fatigué en descendant de sa monture. Trois cascadeurs ont aussitôt accouru pour l’aider à descendre. Un geste loin d’être anodin pour Harrison Ford, qui a refusé que l’on ne laisse pas être tout simplement fatigué, comme il est normal de l’être à son âge. Dans les colonnes d’Esquire, il raconte :

« Je me suis dis, ‘qu’est-ce que c’est que ce bordel’ ? C’est comme si j’étais attaqué par une bande de mecs venus me tripoter. Il y avait trois mecs autour de moi qui faisaient en sorte que je ne tombe pas de l’étrier du cheval. Ils me disaient : “Oh, nous avions peur pour vous parce que nous pensions que bah bah bah bah. Je leur ai répondu “Laissez-moi tranquille, putain ! Je suis un vieil homme ! Désolé. Mais laissez-moi tranquille. Je suis juste un vieil homme descendant de cheval. Je veux être un vieil homme qui descend de cheval ! »

Indiana Jones 5 // Source : lucasfilms

Dans cet entretien, Harrison Ford a également confié que sa partition dans le dernier volet de la saga était la plus ambitieuse, pour rendre hommage à son personnage avant de lui dire adieu :

« Je voulais faire un dernier film ambitieux. Je ne veux pas dire que je n’ai pas fait de films ambitieux avant, j’en ai carrément fait, mais d’une manière complètement différente. Mais pas aussi ambitieux que je voulais par rapport au personnage d’Indy, que j’interprète ici pour la dernière fois. »

Alors, Indiana Jones 5 fera-t-il honneur au héros de George Lucas ? Le film réussira-t-il à concilier ses promesses de grand spectacle, et le respect de l’âge de son héros et interprète ? Pour le savoir, rendez-vous dans les salles obscures le 28 juin !

