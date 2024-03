Fran Drescher (Une nounou d’enfer) devient égérie de cette marque si parisienne

De 1993 à 1999, Fran Drescher incarnait avec humour et beaucoup de style Une nounou d’enfer. L’actrice continue de faire parler d’elle aujourd’hui pour ses productions et ses engagements. Et voilà qu’elle devient, à 66 ans, égérie de la nouvelle campagne de la maison Ami Paris.

Inoubliable gouvernante au style toujours plus extravagant dans la série Une nounou d’enfer (de 1993 à 1999), Fran Drescher a durablement marqué les esprits. Et la maison Ami Paris ne le sait que trop bien puisqu’elle vient de choisir l’actrice, réalisatrice et productrice de 66 ans comme nouvelle égérie.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

À 66 ans, Fran Drescher devient la nouvelle égérie d’enfer pour Ami Paris

Rien de plus étonnant quand on se penche sur la question. C’est Alexandre Mattiussi, né en 1980, qui a fondé la maison en 2010. Il a sûrement grandi, bercé par l’humour piquant et le style pointu du personnage de Fran Fine dans la série Une nounou d’enfer. Comme le recense le compte Instagram @whatfranwore, cette extravagante gouvernante au rire sonore portait souvent des pièces de grands designers, marquant durablement les rétines de futur·e·s fans de mode. Et c’était en grande partie parce que l’actrice elle-même en est aussi une grande adepte. C’est pourquoi la choisir comme égérie aujourd’hui revient un peu à faire porter sa marque par une icône populaire de l’histoire de la mode.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Que Fran Drescher le devienne à 66 ans ajoute un supplément d’âme bienvenu au milieu des images de l’industrie plutôt habituée à mettre en avant uniquement des visages juvéniles. Même sans reconnaître l’actrice et ressentir de la nostalgie, on peut donc se réjouir qu’une femme de son âge soit célébrée à travers cette campagne Ami Paris printemps-été 2024 qui la met en scène comme étant parfaitement à sa place dans la capitale. Dans des tailleurs-pantalons oversize juste ce qu’il faut, tantôt en train de siroter un café Place des Victoires, tantôt juste en train de traverser la rue, Fran Drescher est clairement une égérie d’enfer pour Ami Paris.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

À lire aussi : Tendances mode 2024 : quels sont les looks, pièces, et couleurs sur lesquels miser ?

Ajoutez Madmoizelle à vos favoris sur Google News pour ne rater aucun de nos articles !