À chaque apparition de ce personnage de Succession, votre sextoy vibre

Que les fans de Succession se réjouissent, la troisième saison de la série est disponible depuis deux semaines sur OCS. Que ceux et celles qui crushent sur le cousin Greg jubilent encore plus, un sextoy vibre désormais dès que le personnage apparaît à l’écran !

Depuis 2018 sur OCS, vous pouvez suivre les mésaventures de la famille Roy, un clan dysfonctionnel de milliardaires, qui suscite l’émoi puisque la série a déjà reçu 2 Golden Globes, 5 Emmy Awards et le Writers Guild of America Award de la meilleure série

Et comme dans toutes les séries, un ou plusieurs personnages sont l’objet des fantasmes et des désirs des fans. C’était le cas du Docteur Mamour dans Grey’s Anatomy, de Jon Snow dans Game of Thrones ou encore d’Angel dans Buffy contre les Vampires (chacun ses goûts), aujourd’hui, c’est le cousin Greg du drame comique d’OCS qui fait tourner les têtes.

Le charme maladroit du personnage joué par l’acteur Nicholas Braun a beaucoup de succès. Tellement, qu’à l’occasion de la troisième saison, CamSoda, une plateforme de streaming de contenus pour adultes, en partenariat avec la marque de sextoys Lovense, ont lancé Greg the Egg, « une technologie qui active votre vibrateur chaque fois que le cousin Greg apparaît dans Succession ».

Greg the Egg n’est pas tout à fait un sextoy, mais plutôt « une technologie gratuite qui vous permet de synchroniser n’importe quel jouet sexuel de Lovense » avec l’apparition du personnage dans le show.

Un sextoy ? Pas tout à fait…

Greg n’est pas tout à fait le sex symbol attendu des séries américaines. Le New York Times le décrit comme un « poisson hors de l’eau, qui s’excuse de la mauvaise prononciation de son propre nom ou qui bafouille lors d’une audience au Sénat américain ». On est loin du cliché du tombeur confiant et mystérieux, donc. Mais Greg est grand, plutôt mignon et très attachant. Il n’en fallait pas plus.

Le Cousin Greg se demandant pourquoi les fans de la série se branlent sur lui. HBO

Greg the Egg ne s’active pas comme par magie à la vue du joli minois de Nicholas Braun, des personnes se chargent de contrôler les jouets sexuels à distance pour déclencher les vibrations « de tous les appareils qui se sont inscrits pour participer. »

Perso, savoir qu’un ou une employée appuie sur un bouton à l’autre bout du monde pour me titiller la chatte quand un personnage imaginaire fait son apparition dans une série ne m’excite pas des masses, mais tous les goûts sont dans la nature !

Avant de se lier à la série Succession, les deux entreprises avaient déjà tenté le coup plusieurs fois en couplant des sextoys au rythme de la musique ou en activant des vibrations quand une équipe marquait lors du Super Bowl.

« Est-ce que je dois le prendre pour un compliment ? »

Et qu’en dit l’interprète du Cousin Greg dans tout ça ? Ce n’est pas tous les jours qu’on apprend faire l’objet de tels fantasmes que des sextoys ont été conçus en votre honneur.

L’acteur Nicolas Braun, un poil dérangé par l’affaire – à juste titre – garde la face et s’est confié à Vanity Fair :

« Je pense, euh … Est-ce que je dois le prendre pour un compliment ? […] C’est une chose tellement intime à faire avec soi-même – ou avec une autre personne qui participe ou regarde. Donc le fait que Succession et Greg puissent être dans leur esprit pendant que cela se passe, ce n’est quelque chose qu’aucun de nous n’attendait. »

Si vous le pouviez, quel personnage de série voudriez-vous synchroniser avec vos jouets sexuels ?

Crédits photos : HBO et FR_tmdb (Allociné)