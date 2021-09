Pourquoi vos commissures de lèvres craquellent parfois, et comment y remédier

En été comme en hiver, vos commissures peuvent parfois devenir sèches et craquelées. Mais d’où vient ce phénomène et comment ne pas le laisser prendre de l’ampleur ? On vous répond !

La peau se situant sur les lèvres est particulièrement fine et fragile. De ce fait, elle est plutôt sensible au vent, au froid, aux diverses frottements et même aux changements de températures. Du coup, il leur arrive régulièrement de s’assécher et de craqueler.

Et lorsque cette sécheresse est poussée à son paroxysme et qu’elle n’est pas traitée en appliquant des baumes adaptés, il se peut que les lèvres commencent à se fendiller jusqu’aux commissures…

Évidemment, ce cas est plutôt extrême et arrive généralement dans des endroits où il fait très froid. Mais selon votre niveau de sensibilité, ça peut se produire en cas de baisse importante du mercure !

Que faire quand mes lèvres craquellent ?

Même s’il est très tentant d’utiliser votre baume à lèvres parfumé préféré, n’en faites rien ! Le parfum a tendance à irriter la peau. Il en est de même pour les ingrédients tels que le menthol ou la menthe poivrée.

Le bon deal ? Choisir un produit contenant à la fois des actifs hydratants comme les céramides ou l’acide hyaluronique et des ingrédients permettant de maintenir l’hydratation comme la cire d’abeille, la lanoline ou l’huile d’amande douce.

À appliquer deux fois par semaine, ce cocktail détonant sera celui qui va rendre vos lèvres toutes douces, même en hiver !

La perlèche, l’une des principales sources de sécheresse aux commissures des lèvres

Là, on passe aux choses sérieuses : on va vous parler de la perlèche. D’après le docteur Elisabeth Berrissoul interviewé par Femme Actuelle :

« Cette inflammation des commissures des lèvres se traduit par des rougeurs, des fissures, voire des croûtes qui peuvent saigner quand on ouvre trop grand la bouche et ainsi entraîner des picotements. »

Mais à quoi est-ce dû exactement ? Cette problématique peut, en fait, avoir des origines différentes en fonctions des personnes affectées.

La perlèche est généralement la cause d’une colonisation par un champignon nommé candida albicans. On parlera alors de perlèche candidosique. Lorsque ça arrive, un film blanchâtre recouvre les commissures et l’intérieur de la bouche a tendance à brûler. Des dépôts épais, blancs ou crèmes, peuvent aussi se trouver sur la muqueuse de la bouche.

Mais la perlèche peut également venir d’une contamination au staphylocoque doré. On parle dans ce cas de perlèche bactérienne. Elle se caractérise par des dépôts et des croutes jaunâtres sur les commissures. Vraiment sympa tout ça.

Le traitement adapté contre la perlèche

Si vous voyez qu’après plusieurs jours d’hydratation vos lèvres ne se remettent toujours pas de leurs émotions, dans ce cas, vous souffrez probablement de perlèche.

Pas de panique ! Ça peut arriver à tout le monde mais il vaut quand même mieux aller consulter un médecin pour que celui-ci puisse établir un diagnostic complet. Eh oui, l’automédication, ça a des limites, vous-mêmes vous savez.

Dans la plupart des cas, si vous souffrez de perlèche bactérienne, on vous prescrira un traitement antibiotique local à appliquer après vous être correctement lavée à l’eau et au savon.

Si en revanche, c’est une perlèche candidosique, le docteur préférera la traiter avec une crème antifongique à appliquer localement… Évidemment, ce traitement sera associé à la prise de médicaments pour traiter le candida qui se trouve au niveau de la muqueuse buccale, histoire de traiter le problème à 360 degrés.

Dans tous les cas : courage ! C’est bientôt fini !

