7 jouets qui vont faire kiffer le printemps aux enfants

Quels sont les jeux et les jouets les plus tendance pour cette nouvelle saison ? On en a testé plusieurs pour vous.

Il y a plusieurs choses avec lesquelles on ne déconne pas chez Daronne : les planches de fromages pendant l’apéro, les verres de vin dès que les mômes sont couchés, et les jouets les plus cool du moment.

À la rédac, on ne vous parle jamais d’un jouet si on ne l’a pas testé avant. Oui, on est des cobayes, mais c’est pour la bonne cause.

Voici donc notre sélection, approuvée par nos mômes et par nous, des jouets qui sentent bon le printemps !

Les patins des tout-petits

Oxybul nous a présenté ses patins parfaits pour les plus petits qui débutent sur des roulettes. Adaptable aux petits pieds, de la taille 22 à 30, ils sont fournis avec des protections aux poignets, aux coudes et aux genoux, pour éviter de se faire mal en se cassant la margoulette.

Ce qu’on a kiffé ? Leur petit côté très 90s, qui nous rappelle les patins qu’on avait quand on était petites.

Ce qu’on aime un peu moins : le choix limité des couleurs des patins.

Patins des tout-petits – 32,99€ – Oxybul

Le kit de pêche « Let’s explore »

La marque Melissa & Doug, qu’on adore chez Daronne, nous présente un joli kit de pêche, mais pas pour pêcher de vrais poissons hein, on est pas des bêtes. Non, ici on fait la peau à de petits poissons en bois, qu’on doit attraper à l’aide d’une canne et de sa manivelle, pour ensuite les glisser dans un filet. Le kit étant transportable facilement, ça pourra occuper vos enfants pendant les pique-niques sur l’herbe, durant l’apéro.

Ce qu’on a kiffé ? Les matériaux utilisés, et la petite boite de rangement.

Ce qu’on aime un peu moins : le design des poissons qui manque un peu de style.

Let’s Explore Kit de pêche – 19,53€ – Amazon

La maison des insectes

Cette petite boîte, équipée d’un microscope et très facilement transportable, pourra permettre à l’enfant de se prendre pour un véritable entomologiste. Le but ? Attraper un insecte, le poser à l’intérieur de la petite boîte, et l’observer avec la loupe fournie. Une fois que la bestiole attrapée n’a plus de secret pour lui, il peut relâcher l’insecte dans son habitat naturel.

Ce qu’on a kiffé : son côté ludique et pédagogique

Ce qu’on aime un peu moins : la boîte se raye assez facilement.

Maison des insectes – 23,99€ – Oxybul

Un kit de fabrication de Catamaran

Le Terra Kids Kit Catamaran de Haba est notre petit coup de cœur. Très facile à assembler, fabriqué avec des matériaux respectueux de l’environnement (sans plastique !), il vous donnera envie de passer l’après-midi, les pieds dans une rivière, pour le voir flotter. Oui, parce qu’en plus de ça, le catamaran est pratiquement insubmersible ! Sa flottabilité est optimale dans des eaux peu profondes, mais aussi dans la mer ou même dans la baignoire.

Ce qu’on a kiffé : bricoler avec les enfants, sans galérer

Ce qu’on aime un peu moins : on aurait bien aimé voir un petit espace pour placer des personnages dessus.

Terra Kids Kit Catamaran – 39,99 € – Haba

Un kit pour fabriquer des dinosaures

Oui, vous avez bien lu. La gamme Terra Kids propose un kit pour fabriquer des dinosaures avec les bouts de bois que vous pourrez trouver lors de vos balades en forêt. En gros, vous ramassez des bâtons un peu solides, et vous ajoutez, grâce aux outils et accessoires proposés, des bras, des yeux, et de quoi lier les os entre eux. Et bam : ça fait un dinosaure !

Ce qu’on a kiffé : partir en balade pour trouver les meilleurs bâtons et fabriquer les meilleurs dino ensuite

Ce qu’on aime un peu moins : c’est un peu galère parfois de trouver le BON bout de bois parfait.

Terra Kids Kit Dinosaures – 19,99 € – Haba

Un jeu de jardinage de fleurs, quand on a pas de jardin

Pour celles et ceux qui n’ont pas de jardin, de balcon ou de terrasse, mais qui veulent quand même amuser leurs enfants, Melissa & Doug a sorti un kit très mignon de simulation de jardinage. Il se compose de deux fleurs en tissu qui changent de couleur quand on les arrose, de pots, de fausses graines, d’inserts en éponge et d’un manuel explicatif.

Ce qu’on a kiffé : le côté ludique de cette activité, et les fleurs qui changent de couleur qui ont remporté un gros succès

Ce qu’on aime un peu moins : les accessoires qui mériteraient un peu plus de design.

Jeu de Jardinage de Fleurs – 39,99€ – Amazon

L’oiseau interactif Digibirds

Si vous avez envie d’un petit son de printemps dans votre appartement, les Digibirds sont parfaits pour ça. Ces petits oiseaux interactifs se posent n’importe où chez vous (ou sur vous !) et réagissent quand vous les caressez, ou quand vous sifflez. Ils sont capables de chanter des petits airs et comptines connus, et ils bougent la tête et le bec quand on interagit avec eux.

Ce qu’on a kiffé : les petits gazouillis qui donnent l’impression d’être au milieu des bois

Ce qu’on aime un peu moins : mon chat qui pense que c’est un vrai oiseau et cherche à le bouffer.

Oiseau interactif Digibirds – 15,99€ – Oxybul

À lire aussi : Ce fameux siège auto est en promo pendant les French Days !