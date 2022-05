Ce fameux siège auto est en promo pendant les French Days !

Les French Days viennent de commencer. Et ce célèbre siège auto est en promo !

Les French Days sont l’équivalent français du Black Friday. Pendant ces quelques jours, plusieurs enseignes décident de proposer des soldes avantageuses dans leur boutique en lignes. L’occasion de faire de bonnes affaires sur des produits relativement chers à l’ordinaire peut être à saisir.

Côté Daronne, on a fouillé un peu les Internet pour vous trouver une super promo, pour celles et ceux qui rechercheraient un siège auto. Et nous avons trouvé le Graal, qui est même recommandé par Sécurange (l’association bien connue pour ses tests et son expertise en ce qui concerne les sièges d’enfants pour les voitures).

Le siège auto pivotant Spin 360 de Joie en promo pour les French Days

Ce siège auto de groupe 0+/1 est pivotant et s’installe dans toutes les voitures équipées d’isofix. Sa position est très confortable, et il s’utilise dos ou face à la route, dès la naissance et jusqu’à 18 kg.

Mais, même si le mode face à la route est possible dès 9 kg avec ce modèle de la marque Joie, il est tout de même déconseillé jusqu’aux deux ans de l’enfant, comme le précise Sécurange.

Une coque est conseillée pour les premiers mois et l’inclinaison du siège peut se faire sur 10 positions. Pivotant à 360° pour une installation facilitée, 6 positions de la têtière sont réglables d’une seule main pour s’adapter à la taille de l’enfant.

Par ici pour choper le siège auto pivotant, à 233,09€ au lieu de 304,90€

Le choix du siège auto, si vous devez vous déplacer, n’est pas à prendre à la légère. Si vous avez le moindre doute sur un modèle ou sur l’utilisation que vous pouvez en faire, nous vous recommandons chaudement le site Sécurange.

À lire aussi : 6 astuces de pro pour occuper les enfants en voiture