Maisons du Monde prend de l’avance sur les French Days avec jusqu’à -50% de réduction

J-6 avant les French Days ! Maisons du Monde lance déjà sa vente flash Les jours maison. La marque propose une large sélection en promo pour décorer votre intérieur !

Le mois de mai nous réserve toujours plein de belles choses. Du soleil, du muguet, des jours fériés (spoiler alert : cette année ça tombe le dimanche), mais aussi les French Days.

Pour concurrencer le Black Friday américain, les sites d’e-commerce Français ont imaginé un événement commercial qui propose de belles réductions. En 2022, il se déroulera du 4 au 9 mai. Pour résumer, avec les French Days il est possible de se faire plaisir un peu avant l’été — la personne qui a dit un jour « en mai, fais ce qu’il te plaît » avait déjà tout compris.

Cette année, Maisons du Monde a pris les devants avec Les jours maison, une vente flash effective dès aujourd’hui qui propose jusqu’à -50% sur une belle sélection de meubles et décoration. L’envie de changement vous titille ? Les jours maison risquent de vous séduire !

Pour redécorer votre foyer, Maisons du Monde vous offre jusqu’à -50% sur une très large sélection

De la déco pour habiller votre demeure

Si la décoration de votre intérieur vous lasse, Maisons du Monde vient sauver les meubles (vous l’avez ?) grâce aux jours maison ! Changer de canapé, s’offrir un tapis ou juste renouveler enfin cette lampe de chevet cassée : Maisons du Monde vous ouvre le champ des possibles.

Du 27 avril au 9 mai 2022, Maisons du Monde vous propose des réductions allant de -10% à -50% sur des meubles et de la décoration.

Pour celles et ceux qui ont la chance d’avoir un jardin ou encore un balcon, vous trouverez facilement de quoi embellir votre extérieur — par exemple cette chilienne en métal est à 55,95€ au lieu de 69,99€.

Les jours maison proposent un large choix de produits, pour tous les goûts et aussi pour tous les âges. En effet, cette vente flash vous propose de quoi pimper les chambres des tous petits. Par exemple, ce pêle-mêle nuage à 20,75€ au lieu de 25,99€ trônera parfaitement au-dessus du berceau d’un bébé.

Cette offre est valable en ligne et en magasin. Cependant, elle n’est pas cumulable avec une offre promotionnelle. De plus, pour éviter de faire trop mal à votre porte-monnaie, dès 90 euros d’achat il est possible de payer en 4 fois (hors marques partenaires et commande click and collect).

La vente flash Les jours maison en bref

Du 27 avril au 9 mai 2022

Une large sélection de meubles et de décoration de -10% à -50%

Possibilité de payer en 4 fois

Maisons du Monde décore votre intérieur grâce à sa vente flash

Maisons du Monde vous offre jusqu’à -50% sur une large sélection de produits pour redécorer votre logis. Cette vente flash, Les jours maison, se terminera le 9 mai alors il est temps d’en profiter !

Pour redécorer votre foyer, Maisons du Monde vous offre jusqu’à -50% sur une très large sélection

Crédit photo : Sami Abdullah / Pexels