Qu’est-ce qu’on mange en mai ? Découvre les fruits et légumes du mois !

Chaque mois, la danse des fruits et légumes me fait un peu penser à une émission de télé-crochet. Qui va partir ? Qui sera sélectionné pour passer à la saison prochaine ?

Si je pouvais repêcher un candidat éliminé de l’hiver, je ferais revenir le butternut, mais je suis bien contente de voir que les fruits rouges sont de retour pour ravir mes papilles.

Comme tous les débuts de mois, voici un aperçu des fruits et légumes que tu pourras retrouver dans ton magasin ou ton marché, et qui sont donc de saison !

Les fruits et légumes du mois de mai illustrés par Billie Blake

Les légumes verts sont de sortie ! J’ai un souvenir particulièrement joyeux d’un après-midi à jouer avec une copine d’enfance où on grignotait les petits pois directement dans son jardin. Alors ça me met en joie !

Tu pourras aussi trouver côté légumes :

des asperges (essaye les asperges sauvages si tu en as l’occasion !)

de la laitue et de la roquette

de l’oseille (si seulement y avait aussi des thunes qui sortaient de terre, ça serait top)

du brocoli

du concombre

des navets

Les fruits rouges reviennent dans le game avec les premières fraises, framboises et même quelques cerises ! Et la pomme, fidèle au poste.

C’est d’ailleurs au marché que je me suis rendue compte du nombre de variétés de pommes qui existait, et je trouve que quelle que soit la saison, on ne peut pas vraiment s’en lasser ! Laissez-moi être enthousiaste avec les fruits et légumes, merci.

Je pense même que je vais crier mon amour pour eux en leur consacrant une page de mon bullet journal !

Cuisiner les fruits et légumes du mois de mai

Sur madmoiZelle, tu le sais, on aime manger. Et surtout, bien manger. Pour trouver un peu d’inspiration et rendre hommage à tous ces trésors de saison, tu peux piocher des idées dans cette liste particulièrement adaptée à la saison !

Quels fruits ou légumes es-tu ravi·e de retrouver en ce mois de mai ? Comment les cuisines-tu ?

