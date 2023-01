Soldes 2023 : des gigoteuses d’hiver pour dormir au chaud

Les soldes servent à pouvoir s’acheter des produits un peu onéreux, en profitant de promotions. C’est notamment le cas pour ces gigoteuses d’hiver, parfaites pour le petit rôti qui vous sert d’enfant.

Vous le savez sûrement : un bébé ne doit pas dormir avec une couverture, mais avec une gigoteuse (ou turbulette, chacun son église hein), jusqu’à ses 18 mois environ.

Une gigoteuse, c’est une sorte de sac de couchage spécialement adapté aux bébés, qui leur permet de ne pas avoir froid pendant la nuit, tout en leur évitant de s’enrouler dedans et de s’étouffer. L’utilisation d’une gigoteuse fait partie des recommandations pour éviter la MSN, la mort subite du nourrisson.

Choisir sa gigoteuse d’hiver en fonction du TOG

Selon la température de la pièce, on adapte la tenue de l’héritier, avec plus ou moins de couches de fringues et la gigoteuse, en fonction de l’indice de chaleur, autrement appelé le TOG.

Le TOG permet de déterminer la résistance thermique de la gigoteuse, et d’adapter la tenue de l’enfant.

Voici un tableau bien expliqué trouvé sur le site de puériculture Vertbaudet, qui pourra vous permettre de vous y retrouver :

Maintenant que vous savez tout ça, voici une petite sélection de gigoteuses chaudes, qui seront parfaites pour cet hiver (même si oui, il fait 15 degrés en janvier).

Sélection de gigoteuses d’hiver pour les soldes

Gigoteuse Petit Bateau – 44,00€ 55,00€

Gigoteuse Petit Bateau – 38,50€ 55,00€

Gigoteuse Petit Bateau – 45,50€ 65,00€

Gigoteuse La Redoute – 27,19 € 31,99 €

Gigoteuse La Redoute – 25,59 € 31,99 €

Gigoteuse La Redoute – 14,99 € 29,99 €

