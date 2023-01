Soldes 2023 : des pyjamas pour toute la fratrie

Et si vous dégotiez des pyjamas assortis, ou presque, pour vos enfants ? Ça tombe bien, avec les soldes qui commencent, c’est l’occasion de faire de bonnes affaires.

Hop, c’est parti pour les soldes de 2023. Et si vous en profitiez pour refaire le plein de pyjamas pour tout le monde ?

On vous a sélectionné des pièces qui sont disponibles pour les bébés et parfois aussi pour les enfants plus grands, histoire d’assortir tout le monde. Comme ça, pas de jaloux !

Sélection de pyjamas pour les bébés et les enfants en soldes

Pyjama Petit Bateau – Enfant – 18,90€ 27,00€

Pyjama Petit Bateau – Bébé – 21,60€ 27,00€

Trois pyjamas La Redoute – bébé – 18,15 € 32,99 €

Deux pyjamas La Redoute – Bébé – 18,59 € 30,99 €

Deux pyjamas La Redoute – Bébé – 22,39 € 27,99 €

Deux pyjamas La Redoute – Enfant – 30,59 € 35,99 €

Pyjama La Redoute – Enfant – 12,65 € 22,99 €

Pyjama Kiabi – Enfant – 8,40 € 12,00 €

Pyjama Kiabi – bébé – 5,00 € 10,00 €

