Mort subite du nourrisson : une nouvelle découverte serait déterminante pour la prévention

De nouvelles bonnes pratiques ont permis ces dernières décennies de réduire drastiquement le nombre de morts subites du nourrisson mais cette nouvelle étude pourrait encore permettre une bien meilleure prévention !

Une équipe de chercheurs de Sidney qui étudie la mort subite du nourrisson, a fait une découverte qui pourrait être intéressante pour réduire plus encore le nombre de décès inexpliqués chez le nourrisson. Cela concerne toujours entre 300 et 500 cas par an en France.

Mort subite du nourrisson : qu’est-ce que c’est et comment la prévenir ?

Le syndrome de mort subite du nourrisson (MSN) est le décès d’un bébé entre un mois et un an, sans cause connue, dans son sommeil. Depuis 2009, le terme de mort inattendue du nourrisson (MIN) est utilisé afin de prendre en compte tous les cas de mort survenant brutalement chez un nourrisson alors que rien ne pouvait le présager.

Il est possible de réduire drastiquement le risque en faisant dormir le bébé uniquement sur le dos, à l’aide d’une gigoteuse. Les décès concernés auraient baissé de 80% depuis l’instauration de ces nouvelles consignes, depuis les années 1980, comme nous l’indique Santé Magazine.

De plus, il est recommandé d’utiliser un matelas ferme pour le couchage du bébé, de proscrire couette, oreiller et tour de lit, durant la période à risque. Faire dormir le bébé dans le lit parental constituerait également un risque ainsi qu’une atmosphère enfumée due au tabac.

Une nouvelle découverte qui pourrait prévenir ces morts brutales

C’est la professeure Carmel Harrington qui a mené cette étude, publiée dans The Lancet. La chercheuse elle-même a perdu un fils il y a plus de 25 ans de la mort subite du nourrisson.

Selon cette nouvelle découverte, les bébés touchés par la mort subite du nourrisson auraient un taux moins élevé d’enzymes butyrylcholinestérases. Si cette hypothèse vient à être confirmée, un test de dépistage pourrait être mis au point, ce qui pourrait éviter des morts subites du nourrisson, des drames encore malheureusement trop fréquents.

Image en une : © Unsplash/zelle duda