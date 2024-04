Cododo et mort subite du nourrisson : une nouvelle étude alarmante

Selon une étude récente, plus des trois quarts des morts subites de nourrissons étaient liées à de multiples pratiques de sommeil dangereuses, notamment le sommeil partagé, dit cododo.

Le cododo, facteur de mort subite du nourrisson ? Une étude publiée dans la revue Pediatrics et relayée par le Washington Post a analysé 7 595 cas de mort subite du nourrisson de moins de trois mois, entre 2011 et 2020. Et les résultats sont sans appel. Pour rappel, selon Santé Publique France la mort subite du nourrisson est le « décès subit d’un enfant âgé de 1 mois à 1 an jusqu’alors bien portant, alors que rien dans ses antécédents connus ni dans l’histoire des faits ne pouvait le laisser prévoir ».

Le partage de chambre réduit la mort subite, mais n’est pas forcément recommandé

Les chiffres de l’étude révèlent que 59,5% des nourrissons décédés subitement étaient en cododo, donc en sommeil partagé au moment de leur décès, et 75,9%, qui dormaient dans un lit d’adulte au moment de leur décès. Si il est recommandé de garder son nouveau-né dans la chambre parentale jusqu’à ses 6 mois (selon l’OMS), pour limiter le risque de mort subite, il est au contraire déconseillé de partager une surface de sommeil avec son enfant, car cela augmenterait le risque de mort subite, comme le suggère cette étude. Et ce n’est pas la première.

Les chercheurs ont également plus constaté qu’une literie trop moelleuse semble être courante chez tous les nourrissons décédés, ce qui serait dangereux. Ainsi, les scientifiques recommandent aux parents et autres individus qui s’occupent des nourrissons de leur fournir des matelas fermes, plats, et qui ne contiennent rien d’autre qu’un drap-housse. Mais constatant un nombre élevé de « pratiques de sommeil dangereuses », ils ont conscience que le cododo est parfois la seule solution pour certains parents. « Nous devons mieux travailler avec les familles pour accroître l’acceptation des recommandations visant à créer des espaces de sommeil plus sûrs pour leurs nourrissons », conclut l’étude.

Il faut savoir qu’il existe aujourd’hui des solutions pour dormir avec son enfant sans mettre sa santé en danger, notamment des lits cododo. Ce sont des berceaux qui sont réglables en hauteur et peuvent ainsi s’ajuster pour être au niveau du lit des parents, et surtout ils s’ouvrent sur le côté pour aider le parent à prendre le bébé.

