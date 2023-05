Sélection de 8 jouets à emmener au parc avec les mômes

Les beaux jours reviennent, et on a envie de lâcher les fauves dans l’herbe pour qu’ils prennent l’air. Mais on prend quoi comme jeux pour les amuser ? Voici les nouveautés !

Le chant des oiseaux, les journées qui se s’allongent, l’envie de passer plus de temps à l’extérieur de son appartement… Ça y est, le printemps est officiellement là ! Quand on vit en ville et qu’on n’a pas la chance de pouvoir avoir un jardin ou de se balader dans la forêt, on se contente souvent du parc du coin, plus ou moins verdoyant. Mais du coup, pour occuper les enfants, on ramène quoi comme jeux ? Qu’est-ce qui se transporte facilement, se glisse sous la poussette ? Quelles sont les nouveautés de cette année ? On vous présente nos trouvailles, toutes testées et approuvées.

Une fronde-oiseau, à partir de 6 ans

Vous voulez savoir si votre enfant sait viser ? C’est le moment de le savoir, grâce à cette fronde en forme d’oiseau de Terrakids, qui transformera le petit Jean-Kévin en David, plutôt qu’en Goliath. Blague à part, cette fronde est très chouette, elle se range facilement dans un sac pour être transportée, et elle risque d’occuper votre héritier pendant de longues minutes, voire des heures.

Le Buggy Dust Storm, la voiture télécommandée, dès 5 ans

Rapide, tout terrain et léger, le Buggy Dust Storm de Silverlit n’est pas là pour enfiler des perles. Aussi efficace en extérieur qu’en intérieur, il peut enchainer les cascades en tout genre, les virages 360°, tout en fonçant à toute vitesse. Par contre, soyez prévenue : vous risquez de la piquer à votre môme et vouloir taper des courses contre tous les autres parents du coin.

La pochette d’explorateur de Terra Kids, dès 6 ans

La marque est connue pour offrir des idées vraiment chouettes à tous les petits explorateurs en herbe. Avec cette pochette toute légère, les mômes seront équipés pour partir à l’assaut de la faune sauvage, à savoir le jardin public, armés d’une loupe, d’une lampe LED, d’une boussole, d’un couteau de poche (adaptés aux enfants hein, ils ne vont pas découper un pigeon avec)l le tout s’accrochant avec un mousqueton à la ceinture, pour se prendre officiellement pour Indiana Jones.

Le porteur vintage de Clementoni, à partir de 12 mois

Pour les plus petits, ceux qui apprennent à marcher, mais qui ne font pas 3 mètres sans se casser la margoulette, il y a le porteur vintage de la chouette marque Clementoni. Une première voiture au design léché, fabriqué avec du plastique 100 % recyclé, parfaitement ergonomique et adapté aux plus petits, tout en favorisant leur développement psychomoteur. Niveau coloris, il existe en rose et en rouge, et on n’arrive pas à choisir celui qu’on préfère.

La toute nouvelle gamme Sophie la girafe, dès 3 mois

Pour les plus petits, les tout nouveaux, ceux qui découvrent à quoi servent leurs mains et qui veulent profiter des premiers rayons du soleil en étant à l’ombre sur une couverture près d’un parasol, la toute nouvelle gamme Sophie la Girafe est parfaite pour eux. Spécialement dédiée à l’éveil des cinq sens, elle peut s’embarquer partout sans prendre de place, en se rangeant dans le sac à langer ou sous la poussette. Cette nouvelle gamme propose un cube aux textures, un anneau senteurs et de dentition mille-feuille, 3 balles musicales et un miroir magique évolutif. Tout pour plaire aux petits héritiers, et les occuper.

Set de bulles géantes dès 3 ans

Faire des bulles, c’est une des meilleures choses au monde. Mais alors, faire des bulles géantes, laissez-moi vous dire que c’est le summum de l’éclate. Et quoi de mieux qu’un parc pour accueillir ces grosses bulles de savon ? Bon par contre, soyez prévenues : vous risquez de devenir l’attraction préférée de touuuus les mômes qui seront là, et pas que les vôtres. Ça va se battre, préparez-vous !

Maison des insectes, dès 5 ans

Qui dit sortie en extérieur, dit observation de la faune locale. Alors bon, si vous vivez en ville, la faune se résume aux pigeons et aux rats, mais aussi aux petits insectes qui pullulent au printemps et que les mômes adorent voir de près, de très très près. Grâce à cette petite maison des insectes, vous pouvez choper une petite bestiole, l’observer, lui donner un peu d’eau si elle a soif et la relâcher ensuite. C’est instructif, pédagogique, ça ne prend pas de place et ça occupe.

Set de raquettes géantes des tout-petits, dès 3 ans

Oxybul a eu la bonne idée de proposer à la vente des raquettes géantes, pour tous les marmots qui ont parfois du mal à viser. Avec ces grosses raquettes, le badminton n’aura plus de secret pour eux, et ils pourront vous faire des set et match en moins de deux.

Une trottinette dragon, dès 2 ans

Oui bon, si votre enfant n’est pas dans la team dragon, sachez qu’elle existe aussi en version licorne. Avec cette trottinette, le petit Jean-Eudes pourra essayer de foncer droit vers le bac à sable sans trop se croûter, il pourra faire des tours de pistes avec grâce (plus ou moins), et surtout rendre jaloux tous les mômes du coin qui n’auront pas sa classe. Oui, ça fait tout ça, une trottinette dragon, vous croyez quoi !