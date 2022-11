Un nouveau coloris pour la Yoyo ? Yes, please !

La fameuse poussette Yoyo se pare d’une nouvelle couleur qui nous donne des envies de balades en forêt et d’apéro au bord de l’eau.

Doit-on vraiment encore présenter la plus célèbre des poussettes citadines ? Ok ok, on s’y colle !

Qu’est-ce qu’une poussette Yoyo ?

La poussette Yoyo de Babyzen, c’est la poussette la plus compacte, légère et stylée du marché. C’est bien simple, si vous vivez dans une grande ville, vous pouvez toujours croiser un parent pressé qui tient sa poussette, enfin non, il tient « sa Yoyo », d’une main, fonçant les cheveux au vent pour aller déposer le petit dernier à la crèche ou chez l’assistante maternelle.

Vous pouvez aussi croiser ce même parent le week-end suivant au restaurant, la poussette glissée dans un coin — vu qu’elle ne prend pas de place —, l’enfant sur les genoux, qui mâchouille un set de table plus ou moins discrètement.

Enfin, quand vous débarquez chez ce même parent (ou un autre hein, vous avez compris l’histoire), vous remarquez que cet objet accroché au porte-manteau ne ressemble pourtant pas à une écharpe. Eh bien, c’est le cas, puisque c’est la poussette, pliée à l’aide d’une seule main (et facilement s’il vous plait) qui se suspend un peu partout et évite de trainer dans le couloir de l’entrée, là où la place se fait souvent rare.

La Yoyo, c’est tout ça. C’est aussi, pour ceux qui ont la chance et l’envie de voyager, la poussette qui compte comme un bagage cabine quand elle est pliée, c’est celle qui se plie simplement sous la flotte quand il faut grimper dans un taxi avec le bébé qui hurle dans les bras, c’est celle qui fait le tour du lac de Daumesnil les dimanches après-midi au printemps.

La Yoyo, la poussette qui libère les parents

Si vous pensez que c’est un peu too much pour une simple poussette, c’est peut-être parce que vous ne vous êtes jamais tapé le regard de ceux qui jugent, parce que vous, à leurs yeux, prenez trop de place avec un enfant dans la rue et les transports.

C’est peut-être parce que vous n’avez jamais eu envie d’annuler des vacances au dernier moment parce qu’avec un nouveau bébé dans votre vie, tout le matos à transporter prenait trop de place, et épuisait déjà vos nerfs. Tant mieux pour vous dans ce cas !

Mais pour d’autres, pour celles et ceux qui veulent voir et découvrir des objets qui peuvent faciliter leur vie de jeunes parents et les aider à ne plus se sentir exclus de la société, la Yoyo est une révolution, quoi qu’on en dise. Souvent imitée, elle n’a pas encore été égalée.

Nouveau coloris pour la Yoyo

En plus de sa praticité, la Yoyo a un design qui plait. Une jolie forme, des matériaux solides, des accessoires pratiques… Et une colorimétrie qui se renouvelle ! Cette année, Babyzen vient de tout juste proposer un nouveau coloris à la vente : Olive. La couleur est douce, chaude, elle nous donne envie de marcher dans les bois avec le dernier-né et de prendre l’apéro dans une guinguette au bord d’un lac en été.

Et si vous avez déjà une Yoyo et que vous voulez juste changer de couleur, c’est possible ! Le pack est disponible à la vente, indépendamment du châssis.

Le pack couleur Olive pour la Yoyo de BabyZen – à partir de 60 €

Allez hop, pour les dérapages sur le bitume !

À lire aussi : Sling, Yoyo et croûtes de lait : mais de quoi parlent vos potes qui viennent d’avoir un bébé ?

Crédit photo image de une : Pexels