Help, mon enfant a 39 de fièvre, je file aux urgences ?

Votre enfant a de la fièvre et vous paniquez un peu ? On fait le point avec le pédiatre urgentiste To be or not Toubib.

Vous ne pouviez pas y couper, ça devait bien arriver un jour : votre petit Jean-Eudes, 3 ans, a la goutte au nez et 39,7 de fièvre.

Il tousse un peu, rien de bien grave, mais vous vous demandez tout de même si vous devez l’emmener faire un tour aux urgences du coin, parce que 39,7 affichés sur un thermomètre, c’est un peu flippant comme chiffre.

À lire aussi : Les astuces pour ne pas choper la gastro de ses gosses

Quand doit-on emmener un enfant fiévreux aux urgences ?

La question a été posée au pédiatre urgentiste To be or not Toubib, qui partage régulièrement sur ses réseaux sociaux des fiches médicales à destination des parents. Avec humour, pédagogie et bienveillance, il diffuse ses conseils avisés pour rassurer tous les parents flippés. La dernière fois, il nous parlait de la noyade sèche, cette fake news. Cette fois-ci, il nous renseigne sur la gestion de la fièvre chez les plus petits d’entre nous :

Comme il le dit dans la vidéo ci-dessus, le chiffre indiqué sur le thermomètre importe peu, ce qui compte, c’est de surveiller le fameux « CCR », à savoir :

La coloration de la peau de l’enfant (s’il a les lèvres ou les extrémités bleues, ce n’est pas qu’il se transforme en Schtroumpfs, c’est qu’il faut filer à l’hôpital)

de la peau de l’enfant (s’il a les lèvres ou les extrémités bleues, ce n’est pas qu’il se transforme en Schtroumpfs, c’est qu’il faut filer à l’hôpital) Son comportement 30 minutes après avoir eu une dose de paracétamol : est-ce qu’il est totalement amorphe ? Oui ? Hop, on va voir les blouses blanches

30 minutes après avoir eu une dose de paracétamol : est-ce qu’il est totalement amorphe ? Oui ? Hop, on va voir les blouses blanches Sa respiration : il a du mal à respirer ? Sa poitrine ou son cou se creusent ? Il est essoufflé ? Pin-pon !

Ce qui est alarmant lorsqu’un enfant a de la fièvre, c’est la tolérance qu’il a vis-à-vis d’elle. On peut très bien avoir 39 et sauter partout comme une joyeuse brebis sous ecsta. Dans ce cas-là, tant mieux, pas besoin de débarquer. Par contre, si l’un des trois points du CCR est coché, hop, on n’attend pas et on y va.

De plus, il ne faut pas hésiter à consulter si la fièvre de l’enfant dure plus de 5 jours pleins et continus, sans pause pendant 24h.

Que faire en cas de fièvre de l’enfant ?

Si votre héritier chauffe un peu, mais que son CCR est correct et qu’il n’y a pas de signes aggravants, vous pouvez aider sa température corporelle à baisser un peu :

En donnant du paracétamol si Jean-Eudes manifeste un inconfort (en respectant bien les doses recommandées, ça sera ballot de flinguer son foie en plus du reste)

En le découvrant, en enlevant les fringues superflues pour le laisser en bodie, voire en couche

En évitant les pièces de la maison surchauffées

En lui donnant à boire régulièrement

Évitez aussi la fameuse recette à l’ancienne qui dit qu’il faut donner un bain tiède à un enfant fiévreux : c’est inconfortable pour lui, ça va le faire frissonner, ce n’est pas super comme truc.

Bien évidemment, au moindre doute, on consulte un professionnel de santé, hein, on ne vous apprend rien sur ce coup-là.