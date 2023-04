DIY : la recette facile de la pâte à modeler maison

Saviez-vous que vous pouviez vous-même fabriquer de la pâte à modeler, et très facilement en plus ?

La pâte à modeler, ça fait kiffer tout le monde. Les enfants, les adultes, tout le monde (ou presque) aiment malaxer cette petite pâte colorée.

Si vos enfants, ou ceux dont vous avez la charge, sont en vacances et que vous cherchez une astuce pour les occuper sans qu’ils retournent toute la baraque et vous donnent envie de vous allonger dans un coin de la pièce en attendant la mort, voici ma petite recette personnelle, qui va les occuper pendant une bonne partie de la journée.

Comment fabriquer soi-même de la pâte à modeler ?

Pâte à modeler // Source : Getty Images

Pour fabriquer de la pâte à modeler, qui a en plus l’avantage de ne pas être toxique pour les plus petits, vous aurez besoin de :

100g de bicarbonate de soude

50g de fécule de maïs

75g d’eau

Différents colorants alimentaires

Les étapes de la recette de la pâte à modeler maison

Directement dans une casserole à feu doux, mélangez le bicarbonate, la fécule de maïs et l’eau, jusqu’à ce que la pâte épaississe et devienne un peu élastique.

C’est bon, c’est fait ? Eh bien, attendez que ça refroidisse un peu, et séparez la pâte en fonction du nombre de fioles de colorant alimentaire que vous avez. Si vous avez du rouge et du bleu, faites deux boules. Si vous avez aussi du jaune, faites-en trois, et ainsi de suite. Dans chaque boule, ajoutez le colorant, malaxez, malaxez et hop, voilà, c’est terminé.

Eh oui, je vous avais dit que ce n’était pas compliqué ! Entre la préparation et le jeu ensuite, les mômes seront bien occupés pendant les prochaines heures, et ça, c’est exactement ce que l’on veut.

N’oubliez pas, si vous souhaitez conserver la pâte, de l’enfermer dans un contenant hermétique pour qu’elle ne sèche pas.