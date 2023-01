Tous les bienfaits du masque à l’argile verte pour le visage

L’argile verte est une alliée de choix pour réguler la peau grasse, assainir les pores et lutter contre les imperfections. Et ses bienfaits n’en sont que plus visibles quand elle est utilisée pour réaliser un soin profond comme le masque visage !

Star des argiles, l’argile verte en poudre ou en tube fait partie des indispensables d’un grand nombre de trousses de toilette et de boîtes à pharmacie. Et il y a de quoi ! Utilisée en masque, elle a de nombreuses vertus pour la peau, notamment pour celle du visage qu’elle purifie, matifie et éclaire. Bienfaits, conseils pour la choisir, astuces pour bien l’utiliser… On vous explique tout.

Qu’est-ce que l’argile verte ?

L’argile verte est une roche sédimentaire naturelle riche en sels minéraux comme la silice, la chaux, le fer, l’aluminium et le magnésium. Elle est plébiscitée en médecine traditionnelle pour ses propriétés thérapeutiques et est utilisée en cataplasme pour soulager certains maux comme l’aérophagie, la diarrhée et l’arthrose, mais aussi en masque pour lutter contre les problèmes d’acné et l’eczéma.

Il existe deux sortes d’argiles vertes, qui peuvent toutes les deux être utilisées pour le soin de la peau : illite et montmorillonite. La première est particulièrement absorbante, tandis que la seconde a un taux plus élevé de sels minéraux et d’oligo-éléments.

Quels sont les bienfaits de l’argile verte pour la peau ?

Les bienfaits de l’argile verte pour la peau sont nombreux, et il serait dommage de ne pas en profiter ! Elle est l’alliée des peaux qui souffrent d’excès de sébum et d’imperfections (points noirs, points blancs etc.) et de celles et ceux qui n’en peuvent plus de compter leurs filaments sébacés dans le miroir.

L’argile verte régule les peaux grasses

L’argile verte a un fort pouvoir absorbant qui lui donne la capacité de réguler la production de sébum des peaux mixtes à grasses, qui paraissent plus fraîches et plus nettes. En buvant le sébum excédentaire, l’argile verte a aussi une action sur les boutons, dont les poussées sont réduites.

L’argile verte détofixie la peau

À la façon d’un aimant, l’argile verte attire et fixe certaines molécules accumulées à la surface de la peau, comme les toxines et les impuretés. Débarrassé de ces indésirables, le teint est plus homogène et gagne en éclat.

L’argile verte régénère la peau

Grâce à sa richesse en minéraux et en oligo-éléments, l’argile verte régénère la peau en améliorant la synthèse de collagène. Ses vertus cicatrisantes et anti-inflammatoires sont aussi intéressantes pour le soin des plaies et des boutons.

© Pexels

En poudre, prête à l’emploi, intégrée à une formule cosmétique… Comment choisir son argile verte ?

La poudre d’argile verte est la forme idéale pour réaliser un masque visage « maison » : il suffit de mélanger deux à trois cuillères d’argile avec un peu d’eau minérale puis de mélanger à l’aide d’une petite spatule en bois ou en verre (surtout pas en métal ou en plastique, car l’argile réagit à leur contact) pour obtenir une pâte lisse facile à appliquer sur la peau.

En fonction des effets recherchés, on peut remplacer l’eau par un hydrolat (camomille, rose, hamamélis, lavande vraie etc.), et rajouter quelques cuillères de yaourt nature, de gel d’aloe vera, de miel ou d’huiles végétales (noisette, chanvre, tamanu etc.), et même une à deux gouttes d’huiles essentielles (lavande vraie, tea tree etc.). Tout est possible et les possibilités de personnalisation sont nombreuses.

Pour celles et ceux qui n’aiment pas spécialement faire leurs propres mélanges, l’argile verte existe en tube prêt à l’emploi (le mélange poudre et eau a déjà été réalisé) et elle peut aussi servir d’actif soin, aux côtés d’autres ingrédients purifiants, cicatrisants et apaisants, dans une formule de masque visage disponible dans le commerce.

Comment appliquer l’argile verte sur son visage ?

Après avoir appliqué le masque à l’argile verte « maison » ou en tube en couche épaisse sur le visage, il faut le laisser poser une dizaine de minutes avant de le rincer à l’eau tiède. Bon à savoir : il ne doit jamais sécher, car c’est au contact de l’eau que l’argile transmet tous ses nutriments. On peut utiliser une brume d’eau minérale ou d’eau thermale pour l’humidifier dès qu’il commence à craqueler.

Si on opte pour un masque purifiant contenant, entre autres, de l’argile verte, il vaut mieux se référer à la notice d’utilisation du produit.

Le shopping pour un masque visage à l’argile verte

Masque à l’argile verte — Cattier — 4,30 € pour 100 ml

Argile verte illite surfine — Aroma-Zone — 4,80 € pour 500 g

Argile verte montmorillonite — WAAM — 6,90 € pour 250 g

Masque visage nettoyant à l’argile verte Express Beauty — Apivita — 3,50 € pour 16 ml

Masque purifiant Vinopure — Caudalie — 20,95 €

À lire aussi : À quoi servent les soins de nuit pour les cheveux ?

Crédit photo image de Une : Vlada Karpovich

On a besoin de vous pour construire l’avenir de Madmoizelle : participez à notre enquête !