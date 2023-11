Comment faire pour que mon épargne ne finance plus les énergies fossiles ?

Dans Billet de Banque, Madmoizelle vous donne des conseils financiers pour gérer votre argent au quotidien. Ce nouveau rendez-vous questionne l’empreinte carbone de votre épargne et surtout ce qu’elle finance.

Bienvenue dans Billet de banque, une rubrique amplement réclamée sur Madmoizelle ! Après le succès de Règlement de comptes, qui dissèque les finances de lectrices, vous étiez nombreuses à espérer des conseils plus pratiques. Tadam !

Dans chaque épisode de Billet de banque, un ou une experte de la finance répondra à la question posée par l’une d’entre vous. Aujourd’hui, nous répondons à vos interrogations à propos de l’épargne, et comment rendre ce type d’investissement plus responsable. Pour vous aider à y voir plus clair, Aurore Pinon-Jacques, Chief marketing officer (CMO) de Goodvest, startup spécialisée dans l’investissement responsable, s’est prêtée au jeu de l’interview.

Le modèle de financement des banques traditionnelles ne pourra pas durer

Bonjour Madmoizelle. J’ai appris que mon épargne (assurance vie) finançait des acteurs des énergies fossiles, comment faire pour qu’elle aide à la transition écologique ? Les fonds d’épargne verts sont-ils plus transparents sur l’utilisation de l’argent ? Si je déplace l’argent que j’ai mis de côté, vais-je perdre tous les intérêts cumulés jusque-là ? J’aimerais vraiment que mes investissements reflètent ma conscience écologique. Merci d’avance pour toutes vos réponses, Claire

Si vous vous reconnaissez dans le message de Claire, et que votre conscience écologique vous pousse à bouleverser vos habitudes, vous trouverez de nombreux éléments de réponses dans cet article. Par ailleurs, n’hésitez pas non plus à poser des questions frontales à votre banque. La première étape, c’est d’essayer de comprendre déjà ce qu’il se passe actuellement avec votre argent : « Mon argent est investi dans une assurance-vie. Concrètement, ça veut dire qu’il finance quel type de fonds ? Est-ce que ces fonds sont labellisés ? Est-ce qu’il finance le pétrole, le charbon, le gaz ? ».

Si les réponses obtenues ne vous satisfont pas, c’est le moment de revoir sa stratégie ou de faire appel à un acteur autre comme Goodvest.

Madmoizelle. Comment se fait-il que les banques traditionnelles financent majoritairement des projets nuisibles à l’environnement ?

Aurore Pinon-Jacques. C’est un phénomène historique. Depuis la fin de l’ère pré-industrielle, notre société brûle du fossile pour croître rapidement. Les banques l’ont bien compris et financent donc largement ce type de projets… Et, c’est ainsi qu’elles sont devenues accros et quasiment dépendantes des énergies fossiles, car c’est un secteur qui a pendant très longtemps rapporté beaucoup d’argent, très rapidement.

Le problème, c’est que ce n’est pas une démarche long-termiste. Pour des raisons environnementales évidentes, puisqu’il s’agit de ressources finies, mais également pour des raisons financières.

Et, depuis peu, il y a un autre problème : même quand on investit dans des produits labellisés qui se disent durables ou responsables dans un établissement bancaire traditionnel, en réalité, on a peu de garanties. Certaines études montrent, par exemple, qu’un fonds d’investissement labellisé à 47% de chance d’être moins vertueux qu’un fonds non labellisé. Le greenwashing est un fléau, et ce, dans tous les secteurs de l’économie, dans les biens de consommation, dans la mode, etc. Le secteur financier et bancaire n’est pas épargné.

Mais ce qui est rassurant, c’est que de plus en plus de personnes sont averties et comprennent l’importance de décarboner le secteur de la finance et le secteur bancaire, mais aussi qu’il ne faut pas se fier à toutes les promesses.

Comment être utile grâce à son épargne ?

Madmoizelle. Placer son argent dans un fonds d’épargne spécialisé est-il le geste individuel le plus significatif en faveur de la transition écologique ?

Aurore Pinon-Jacques. Tous les gestes comptent, donc je dirai plutôt que c’est un levier d’action supplémentaire à ne pas négliger ! D’où l’importance d’en parler autour de soi, car c’est un sujet encore trop méconnu.

Épargner de manière responsable, est un geste qui a clairement un impact et qui envoie un signal très fort à nos banques. Parce que le financement, c’est le fondement, de notre système. Une entreprise qui n’a pas de financement va avoir du mal à fonctionner. Et, si demain tout le monde se mettait à retirer ses financements, je pense qu’il y aurait une énorme remise en question dans le secteur financier.

C’est aussi un des gestes les plus simples en réalité. Ce n’est que de l’administratif. Alors que bousculer son quotidien comme arrêter les bouteilles en plastique, arrêter de manger de la viande, arrêter de prendre l’avion, ce sont des gestes qui, je pense, coûtent énormément à beaucoup de personnes.

Changer de banque ou de prestataire pour des solutions d’épargne, oui, ça prend du temps au départ, mais après, c’est terminé. Il n’y a pas d’habitude à prendre.

Madmoizelle. En déplaçant mon argent dans un fonds spécialisé, vais-je avoir de la transparence sur la répartition de mon argent et les projets qu’il finance ?

Aurore Pinon-Jacques. Ça dépend du prestataire. Pour prendre l’exemple du site de Goodvest, les choix de thèmes d’investissement sont clairement affichés. On permet à nos clients d’investir facilement dans la transition écologique, dans les forêts, dans l’accès à l’eau, etc. Par exemple, en investissant chez Goodvest, votre argent pourra être investi sur un fonds qui s’appelle M Climate Solutions.

C’est un fond labellisé qui utilise votre épargne pour l’investir dans des entreprises qui produisent des énergies renouvelables (solaire, éolien…), ou encore dans la production de bornes de recharges pour voitures électriques. Bref, c’est un fonds qui contribue activement à la transition énergétique !

On est en mesure, pour chaque fonds avec lequel nous travaillons, de donner des exemples concrets d’entreprises financées, ainsi que les performances financières passées.

Et, sur leur espace, nos clients sont informés de l’impact de leur investissement avec des données comme la température de leur portefeuille, qui est conforme à l’accord de Paris (dont l’objectif était maximum 2 °C), puisque cela fait partie de nos engagements. Et, prochainement, on indiquera également la production d’électricité bas-carbone produite grâce au financement du portefeuille.

Un tel niveau de transparence et d’information, c’est unique à ce jour.

Les fonds d’épargne responsable sont-ils aussi avantageux ?

Madmoizelle. Est-ce les fonds dans lesquels mon argent sera investi, seront aussi intéressants que les fonds dans une banque traditionnelle ?

Aurore Pinon-Jacques. Il y a un énorme préjugé sur l’investissement responsable, qui est complétement faux. Beaucoup de personnes pensent qu’investir responsable, c’est faire une croix sur les rendements. Mais il faut bien comprendre que les entreprises qui sont déjà engagées dans une démarche de transition écologique anticipent des changements nécessaires. Ces entreprises ont de meilleures chances de prospérer à l’avenir que des entreprises qui s’entêtent dans une démarche qui n’est pas durable.

Il est évident, que la part des énergies renouvelables va continuer d’augmenter à l’avenir. Tous les pays vont devoir s’y mettre, c’est un secteur qui va forcément exploser. La transition écologique crée aussi des opportunités. L’investissement responsable a des perspectives de rendement qui n’ont rien à envier aux investissements traditionnels dans le pétrole, dans le charbon ou dans le gaz. Investir comporte des risques de perte en capital et il est important de le rappeler.