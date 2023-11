Qu’est-ce que la mycoplasma pneumoniae, bactérie qui provoque des infections pulmonaires chez les enfants ?

Soupçonnée d’être à l’origine d’infections pulmonaires graves en Chine, cette bactérie aurait provoqué une hausse de maladies respiratoires en France ces dernières semaines, en particulier chez les enfants de 6 à 15 ans.

Tout comme la Chine, qui fait face à une hausse du nombre de maladies respiratoires, en France aussi les cas d’infections pulmonaires se multiplient. Notamment à cause de la bactérie mycoplasma pneumoniae, qui touche particulièrement les enfants.

De nombreux cas en collèges et lycées

Car du 13 au 19 novembre 2023, 700 consultations SOS Médecins et 2 150 passages aux urgences pour des pneumopathies chez les moins de 15 ans ont été recensés par Santé publique France. Des chiffres en nette hausse, plus hauts que ceux jamais enregistrés depuis au moins dix ans, rapporte le HuffPost.

Par ailleurs, les médecins sont particulièrement vigilants quant aux enfants qui ont entre 6 et 15 ans, plus sujets aux infections au mycoplasme, car de nombreux cas sont recensés dans les écoles primaires et les collèges. Cette pneumonie s’attrapant dans la vie courante, au contact d’une autre personne malade, via toux ou éternuements.

De nombreux antibiotiques recommandés pour guérir l’infection

Mais comment pose-t-on formellement le diagnostic ? Pour se faire, il existe des tests PCR mycoplasmes, mais elles ne sont qu’à l’hôpital. Chez le médecin traitant, il est recommandé de faire une radiographie des poumons afin d’ainsi commencer le traitement, conseille RTL.

Si l’immense majorité des infections pulmonaires sont bénignes et guérissent spontanément, certains cas peuvent néanmoins nécessiter une hospitalisation en urgences pédiatriques.

Ainsi, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) « assure un suivi renforcé de la consommation des antibiotiques utilisés en période hivernale dans le cadre de la lutte contre les pénuries de médicaments », a rapporté l’Agence France Presse. Les antibiotiques recommandés pour guérir l’infection étant l’azithromycine, doxycycline ou, parfois, la lévofloxacine ou la moxifloxacine, prescrits par un médecin.

