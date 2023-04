Bientôt un antibiotique pour prévenir des infections sexuellement transmissibles ?

Selon une étude, la prise d’un antibiotique après un rapport sexuel à risque permettrait de réduire leur apparition.

Et si les antibiotiques étaient un traitement préventif aux infections sexuellement transmissibles (IST) ? Ce sont les conclusions d’une étude publiée le 6 avril dernier dans The New England Journal of Medicine, repérée par franceinfo.

Une enquête prometteuse menée sur plus de 500 personnes participantes

Effectuée sur 501 participants, l’enquête est surtout focalisée sur les hommes gays et les femmes transgenres, qui ont recours à un traitement PrEP, soit un traitement médicamenteux qui empêche l’infection par le VIH.

L’étude souligne que pour les homosexuels de sexe masculin, le risque de développer les IST bactériennes les plus fréquentes (syphilis, chlamydia et gonocoque) est réduit de trois-quart, après la prise d’un antibiotique, la doxycycline, dans les 3 jours suivant un rapport sexuel à risque.

Néanmoins, ces résultats sont à prendre avec précaution, la prise d’antibiotiques devant être surveillée et régulée, rapporte le médecin et journaliste Martin Ducret chez nos confrères de franceinfo.