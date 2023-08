IST : un vieil antibiotique utilisé comme pilule préventive ?

Selon les résultats d’un essai clinique mené États-Unis, la doxycycline, médicament développé il y a plusieurs décennies contre, entre autres, la maladie de Lyme, réduirait drastiquement les infections sexuellement transmissibles.

De vieux antibiotiques contre les infections sexuellement transmissibles ? Face à la recrudescence de certaines IST – 2,5 millions de personnes en 2021 aux États-Unis ont été infectés – les autorités de santé cherchent de nouveaux médicaments afin de lutter contre la flambée de cas positifs.

Et il semblerait que la doxycycline, antibiotique développé il y a plusieurs décennies, pourrait faire office de médicament préventif. Selon les résultats de plusieurs essais cliniques, il réduirait le risque d’infection de trois maladies : la chlamydia, la gonorrhée et la syphilis.

80 % d’infections en moins pour la chlamydia et la syphilis

D’habitude un antibiotique utilisé contre l’acné, la maladie de Lyme, ou encore le paludisme, la doxycycline, mis sur le marché il y a plusieurs décennies, peut avoir des effets réducteurs sur les infections lorsqu’elle est prise après un rapport sexuel sans protection.

Dans le cadre de cet essai clinique efficacité est sans appel : elle réduirait les infections à la chlamydia et la syphilis et 80%, et réduirait celles de la gonorrhée à 55%. Les effets secondaires sont peu nombreux, l’essai clinique ayant été effectué sur 500 hommes gays et femmes transgenres.

Déjà présente sur le marché noir

Ainsi, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, qui forment la principale agence sanitaire fédérale américaine, est chargée de prendre une décision sur de nouvelles recommandations. Celles-ci devraient être publiées cet été, et ne viseront probablement que les groupes considérés comme les plus à risque, issus des communautés LGBTQI+.

Pour la chercheuse Annie Luetkemeyer, à l’initiative de ce dernier essai clinique, la doxycycline ne sera pas l’unique réponse à l’épidémie d’infections sexuellement transmissibles. Selon elle, le développement d’un vaccin contre la gonorrhée serait toujours très utile. « Mais je suis optimiste, je pense que c’est un outil supplémentaire », a-t-elle déclaré.

Le bruit autour de ce nouveau médicament ne tombe pas dans l’oreille d’un sourd. D’après l’Agence France Presse, cette nouvelle s’est répandue très rapidement, et un responsable d’une organisation culturelle à Londres, qui témoigne sous couvert de l’anonymat, a affirmé acheter de la doxycycline sur le marché noir, ce médicament n’étant accessible que sur ordonnance.

