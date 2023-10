Vous voulez regarder des séries indisponibles en France ? J’ai testé et approuvé ce VPN

Vous avez dévoré la première saison de cette série, et vous avez découvert avec effroi que la deuxième saison ne serait pas diffusée en France… Et si vous utilisiez un VPN ?

L’un des seuls plaisirs de l’année 2023 ? C’est peut-être que les sociétés de production nous ont permis d’échapper à la frustration de ne pas pouvoir visionner la suite de certaines de nos séries préférées. Cependant, l’ascenseur émotionnel a pointé le bout de son nez, quand certaines séries n’ont pas trouvé de diffuseur en France…

La faute à la fermeture de certaines plateformes de streaming et autres batailles non concluantes concernant des droits. En résumé qui en pâtie ? Les fans français… La solution à envisager est un VPN comme celui proposé par Surfshark. Une entreprise de cybersécurité, qui souhaite offrir à ses utilisateurs un contrôle total de leur vie numérique en développant des solutions de confidentialité et de sécurité, parmi lesquelles le VPN.

Voici justement deux séries que j’ai pu visionner grâce à cet outil de connexion sécurisé. Alors avant de vous dévoiler ces pépites que j’ai allégrement binge watché, il convient de vous expliquer comment un VPN fonctionne.

À quoi sert un VPN ?

Comme expliquer plus haut, un VPN est un outil de connexion sécurisé, mais pas seulement. Sa première fonction est en effet de protéger vos données lorsque vous utilisez un point de connexion public. De quelles façons ? En masquant votre adresse IP. En effet, c’est cette dernière qui permet de vous identifier sur le réseau et de vous géolocaliser en fonction de votre ordinateur.

Un VPN (Virtual Private Network) vous permet donc de jouir d’une certaine confidentialité lorsque vous naviguez sur le web, en empêchant votre navigateur web de vous suivre. Vos activités en lignes seront plus sûres, car elles ne risquent plus d’être enregistrées à mauvais escient, puisque vos données seront chiffrées. Vous pourrez indiquer que vous vous connectez d’où vous le souhaitez, et selon votre emplacement, accéder à une multitude de contenus comme les trois séries que je vais vous présenter.

And Just Like That…, saison 2

Vous connaissez évidemment Sex & The City. Cette série a révolutionné le monde du petit écran entre 1998 et 2004 en parlant ouvertement de la sexualité des femmes. Elle mettait en scène quatre célibataires à Manhattan. Carrie, Miranda, Samantha et Charlotte mènent de front des carrières professionnelles lucratives dans lesquels elles s’épanouissent, mais elles enchaînent les déboires amoureux.

La série porte d’ailleurs le nom de la chronique écrite par Carrie, pour un hebdomadaire, dans laquelle elle raconte sans tabou les hauts et les bas qu’elle et ses meilleures amies traversent dans la jungle du dating new-yorkais.

And Just Like That… est la suite de Sex & The City, 17 ans plus tard. Le quotidien des héroïnes a bien évolué puisqu’elles n’enchaînent plus les soirées en boîte de nuit, mais plutôt les spectacles de fins d’année des enfants et autre rendez-vous médicaux. La chronique de Carrie Sex & The City n’existe plus, et dans ce spin-off il est beaucoup moins question de sexe.

C’est assez rafraîchissant de suivre les aventures de protagoniste ayant dépassé les 50 ans. Quand beaucoup de séries proposées actuellement sont des teen drama. Évidemment, les problématiques de Carrie, Miranda et Charlotte ne sont plus les mêmes, mais tout aussi romanesques.

Jane Austen : Bienvenue à Sanditon, saison 3

Si vous appréciez les intrigues à costumes, vous allez tomber sous le charme de cette série britannique. Adaptation de l’une des dernières œuvres inachevées de l’autrice Jane Austen, l’intrigue prend place à la fin du 19ᵉ siècle, dans une station balnéaire fictive, Sanditon.

L’héroïne, Charlotte Heywood, fait la rencontre de la famille Parker, qui a le projet de transformer Sanditon, un village de pêcheurs, une station balnéaire à la mode. La famille prend Charlotte sous son aile et lui propose de l’héberger pour la saison. Une aubaine pour cette fille de fermier issu d’une famille modeste, qui souhaite échapper à son destin de femme mariée et voir le monde.

Charlotte se confronte à de nouveaux codes sociaux et prend des bains de mer pour la première fois de sa vie. Mais cette série soulève également d’autres problématiques de ce siècle, à savoir la fin de l’esclavage, l’indépendance des femmes et l’urbanisation massive des zones rurales. Une série qui se dévore comme un bonbon durant les journées pluvieuses.