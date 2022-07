Protéger ses enfants du soleil est non négociable, et on vous explique pourquoi

Tartiner ses enfants de crème solaire, c’est une vraie tannée, mais c’est le minimum qu’on puisse faire pour les protéger des dangers du soleil.

Selon l’Institut National du Cancer (INCA), 80 000 nouveaux cas de cancers cutanés sont diagnostiquée en France chaque année, et malgré des campagnes de prévention de plus en plus agressives, ce nombre est en augmentation constante depuis 50 ans. Si le mélanome touche majoritairement des adultes, la période de l’enfance est déterminante pour l’acquisition des bonnes pratiques de protection contre les dangers du soleil, ainsi que pour la sauvegarde du « capital solaire ». On fait le point avec le docteur Isabelle Gallay, dermatologue à Dijon et vice-présidente du Syndicat National des Dermatologues Vénéréologues (SNDV).

Quels sont les risques pour les enfants ?

Le coup de soleil dans l’enfance est l’un des facteurs principaux du mélanome à l’âge adulte. Docteur Isabelle Gallay

Chaque être humain nait avec ce qu’on appelle un « capital soleil » ou « capital solaire » qui dépend de son phototype et, information importante, n’est pas renouvelable. Le docteur Gallay explique à Madmoizelle :

Ce capital correspond à l’ensemble des moyens de défense de la peau contre les effets néfastes du soleil. Il est propre à chacun et dépend de la carnation : les phototypes foncés sont naturellement mieux protégés que les peaux claires et ces dernières devront se protéger toute leur vie pour ne pas entamer leur capital soleil.

La période de l’enfance est déterminante pour la préservation du capital soleil. En effet, les petits enfants ont une peau fine et fragile qui laisse passer plus facilement le rayonnement solaire. « Lorsqu’on abîme ses cellules à un jeune âge, il y a un risque accru de développer un cancer de la peau à l’âge adulte », alerte la dermatologue. D’où l’importance de ne pas minimiser la nécessité de la protection solaire dès le berceau.

Comment protéger ses enfants du soleil ?

Pour protéger la peau des enfants des méfaits du soleil, il faut garder en tête certaines « bonnes pratiques » qui consistent à mettre en place des mesures efficaces pour lutter contre les coups de soleil et les dommages cellulaires.

Pour rappel, un bébé de moins d’un an ne doit jamais rester au soleil, car « en plus de l’érythème solaire, il existe un risque de coup de chaud qui peut entraîner des pleurs, de la fièvre et des vomissements dus à la déshydratation », explique Isabelle Gallay.

Maîtriser l’exposition au soleil des enfants

Pour limiter les risques, il est conseillé d’éviter d’exposer les petits (mais aussi les grands) au soleil entre 12h et 16h de l’après-midi, période durant laquelle les rayons sont les plus agressifs. En règle générale, et ce quelle que soit l’heure, les zones ombragées doivent être privilégiées pour les activités en plein air.

Le site de l’Assurance Maladie conseille aussi de se méfier des circonstances comportant un risque supplémentaire ou une fausse sécurité comme un vent frais, une couverture nuageuse faible, un sol réfléchissant (neige, sable, eau etc.) ou encore l’altitude.

Les vêtements pour protéger les enfants du soleil

Les vêtements secs, même légers, filtrent les UV et sont un premier rempart contre les coups de soleil. Pour une protection efficace, il est conseillé de choisir des modèles couvrants, dans des coloris foncés, et fabriqués à partir de fibres de polyester (les matières naturelles comme le coton et la soie seraient moins efficaces pour bloquer les rayons).

Pour les journées en bord de mer ou les après-midi piscine, il existe des vêtements anti-UV conçus pour aller dans l’eau. Selon la dermatologue, « ce sont des options intéressants pour les enfants : les vêtements sont légers, confortables, et permettent de se baigner sans risque pour la peau car les mailles très serrées empêchent les UV de pénétrer ».

Et on n’oublie pas non plus le chapeau à bords larges pour protéger le cou et la nuque, ainsi que des lunettes de soleil norme CE (de préférence CE3 ou CE4) pour une réelle protection.

Les crèmes solaires pour éviter les coups de soleil

Même s’il n’y a rien de plus énervant que de courir après un mouflet recouvert de sable et de glace au chocolat pour l’enduire de crème solaire, il ne faut surtout pas s’y soustraire, et ce même si l’enfant porte déjà un t-shirt manches longues et un chapeau.

Le produit solaire doit être appliqué en couche épaisse sur les zones de peau non protégées par un vêtement, et il faut en remettre toutes les deux heures et après chaque baignade ou activité physique intense. « Pour les enfants, je conseille d’opter pour des crèmes contenant des filtres solaires minéraux, qui vont réfléchir les UV comme un miroir et éviter leur pénétration dans la peau. En fonction des références, elles peuvent être pâteuses et blanchâtres, mais elles sont très efficaces », conclut la vice-présidente du SNDV.

