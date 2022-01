5 danseuses et chorégraphes hip-hop dont vous êtes déjà fan sans le savoir

Aux États-Unis, que ce soit sur scène ou dans les clips, les artistes les plus connus de la scène hip-hop s’entourent toujours des meilleures danseuses et chorégraphes. Découvrez le top 5 de celles qui crèvent l’écran avec leurs mouvements.

La danse et la musique ont une relation particulière. Dans le hip-hop, ces deux éléments sont complémentaires. Un bon son de Megan Thee Stallion ou Doja Cat vous donnera toujours envie de vous trémousser.

C’est pour cela que les artistes américains les plus connus du moment dans l’industrie du hip-hop s’entourent des meilleures danseuses (et danseurs), pour rendre leur musique encore plus palpable et la célébrer comme il se doit.

Dans le monde de la danse hip-hop, il y a énormément de femmes qui se sont fait un nom en tant que danseuses, chorégraphes, et parfois les deux. C’est une industrie très riche, bien que compétitrice et dur d’accès. Mais celles qui se donnent les moyens de devenir les danseuses de Cardi B ou de Beyoncé ne font pas les choses à moitié.

Crédit photo : chaîne Youtube de Lucas Noleto

Pour vous, nous avons rassemblé quelques-unes des nombreuses danseuses et chorégraphes de talent de la scène hip-hop des États-Unis que vous n’aviez peut-être pas remarqué dans vos clips préférés !

Jordan Laza

Jordan Laza est une danseuse afro-latina-américaine qui suit Doja Cat sur scène depuis 2020, elle a notamment participé au magnifique clip de Woman sorti le mois dernier.

Jordan Laza pratique un style de danse qu’on appelle « stage » : des gestes toujours très nets, pleins de force, super dynamiques. Et c’est pour cela qu’on ne la loupe pas sur scène. Elle sait globalement tout faire, tant en baskets qu’en talons, et apparaît toujours super sexy et puissante sur scène ou en vidéo.

Aliya Janell

Aliya Janell est une chorégraphe et professeure de danse qui a révolutionné la danse en talons. Initialement, c’est un style assez langoureux et sexy. Bien que ce genre soit magnifique à regarder, il ne colle par forcément avec des morceaux de rap qui sont beaucoup plus rapides.

Et pourtant ! Aliya Janell a réussi à combiner le côté super sexy de la danse en talons avec la force du hip-hop, devenant l’une des professeures les plus connues du milieu de la danse. En plus de la danse où elle excelle, elle possède une chaîne YouTube où elle partage des épisodes de son podcast After Class et des vlogs.

Ysabelle Capitulé

Ysabelle Capitulé, alias Ysabelle Caps, est danseuse, professeure et chorégraphe. Elle donne principalement des cours à Los Angeles et elle est notamment danseuse pour Usher.

Les chorégraphies d’Ysabelle sont très complexes, mais c’est ce qui rend son style si singulier. Elle arrive à capter les subtilités d’un morceau et y intégrer des mouvements toujours plus stylés les uns que les autres.

Kirsten Dodgen

Kirsten Dodgen est une danseuse et chorégraphe qui travaille majoritairement à Los Angeles. Elle a récemment participé aux différentes performance du défilé Savage Fenty qui rassemblait énormément de danseuses très talentueuses.

Kristen Dodgen excelle dans le hip-hop new style, mais aussi la danse hip-hop aux influences afro-dance. C’est une danseuse de grand talent que l’on remarque directement par sa grande énergie. Elle a notamment dansé sur scène aux côté de Jennifer Lopez, rien que ça !

Parris Goebel

Parris Goebel est une des chorégraphes les plus connues du milieu hip-hop. Celle qui a travaillé sur le dernier défilé Savage Fenty a tendance à voir les choses en grand, avec des chorégraphies qui rassemblent énormément de danseurs et des décors impressionnants.

C’est une star au delà de la danse qui travaille avec Nike ou encore Yves Saint Laurent. L’une de ses vidéos qui a rendu fous tous les fans de danse est celle qu’elle a créée sur le morceau Yummy de Justin Bieber. Dans une ambiance rose, Parris Goebel déroule une chorégraphie bien supérieure à celle du clip officiel du morceau et qui a accumulé plus de 37 millions de vues.

Cette liste pourrait évidemment être beaucoup plus longue car il y a tellement de danseuses très talentueuses membre de la scène hip-hop. Vous pouvez explorer les comptes Instagram de chacune des danseuses plus haut et vous laisser aspirer par le vortex des vidéos de danse ! Vous verrez, ça donne envie de bouger.

Crédit photo : Instagram de Parris Goebel – Aliya Janell et Jordan Laza

À lire aussi : J’ai dansé dénudée dans des clips de rap et j’emmerde ceux qui voudraient que j’en aie honte