« Fashion folklore », l’expo mode à Marseille qui retisse le lien entre les costumes traditionnels et la haute couture

Le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem) présente depuis le 12 juillet et jusqu’au 6 novembre 2023 l’exposition « Fashion folklore » qui fait dialoguer des vêtements traditionnels du folklore européen avec des créations de la haute couture, pour en pointer les similitudes assumées ou inconscientes, revalorisant ainsi la richesse du patrimoine folklorique.

On a l’habitude de voir l’industrie de la mode occidentale tirer son inspiration de contrées lointaines, les exotisant volontiers, sans toujours les créditer, d’où les accusations en appropriation culturelle. Pourtant, elle sait aussi s’inspirer de son propre folklore, comme l’illustre la nouvelle exposition du Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée. Depuis le 12 juillet 2023 et jusqu’au 6 novembre 2023, le Mucem propose de faire dialoguer des costumes populaires et la haute couture, pour en pointer les correspondances, inspirations oubliées, inconscientes ou méconnues.

Pourquoi l’exposition « Fashion folklore » à Marseille vaut le détour

Tout au long du XXe siècle, les créatrices et créateurs français de haute couture ont en effet puisé dans des habits traditionnels et l’imaginaire folklorique européen. L’exposition « Fashion folklore » tire des collections textiles du Mucem et d’autres institutions ou collections privées de quoi mettre en regard des créations contemporaines et d’autres traditionnels. On y trouve près de 300 pièces, dont d’illustres maisons comme Chanel, Dior, Balenciaga, mais aussi des jeunes créateurs comme Simon Porte Jacquemus et Victor Weisanto. Marie-Charlotte Calafat et Aurélie Samuel, les commissaires de l’exposition, en expliquent d’ailleurs tout l’intérêt sur le site du Mucem :

« Aurélie Samuel : Des créateurs s’associent à des brodeurs ou à des centres de tissage locaux pour créer des œuvres en commun. La haute couture a toujours été un conservatoire des savoir-faire et a contribué à sauvegarder ce patrimoine technique ancestral. Marie-Charlotte Calafat : Les dialogues entre costumes populaires et créations de haute couture permettent de mieux comprendre comment les uns et les autres sont perçus dans la société : alors que les costumes populaires disparaissent et font l’objet d’étude et de collecte par les musées, la haute couture naît et se développe depuis Paris. C’est donc une histoire croisée qui invite à des allers-retours entre tradition et modernité, mais aussi à des voyages entre les régions, Paris et l’ailleurs, pour mieux comprendre les enjeux de circulations et d’influences au cœur de la création. »

Cette exposition du Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée a donc l’immense mérite de nous inviter à regarder d’un peu plus près les tenues traditionnelles européennes, et à les regarder non comme des éléments de folklore anodins, poussiéreux ou kitsch, mais bien comme une inestimable richesse patrimoniale qui mérite qu’on s’y attarde, qu’on la préserve et la célèbre.

Exposition « Fashion folklore », du 12 juillet 2023 au 6 novembre 2023 au Mucem (Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée) : 7 promenade Robert Laffont (esplanade du J4) 13002 Marseille.

