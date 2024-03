Prenez de l’avance pour la fête des pères avec cette sélection de parkas Celio

Cette année, c’est décidé, vous achèterez le cadeau de fête de votre papounet d’amour à l’avance. Et si l’inspiration venait à vous manquer, pas de panique. Celio a LA pièce que votre père a sûrement besoin de changer, son manteau. Alors trouvez la perle rare grâce à notre sélection de parkas super tendance.

Vous en avez assez de voir votre père porter inlassablement depuis que vous êtes enfant son affreux manteau ? Inutile de dire que l’on vous comprend parfaitement ! Le vieux pardessus a fait son heure, il est temps d’upgrader le look de votre daddy. Et quel meilleur prétexte que la fête des pères pour y remédier.

Soyez prévoyante cette année et trouvez la pièce parfaite en piochant parmi les intemporels du vestiaire outerwear. Chez les hommes, c’est la parka qui fait figure de basique essentiel. Surtout si elle vient d’un des leaders du marché comme Célio. Et aucun problème s’il porte celle-ci dix ans ! Shoppez donc sans attendre les modèles les plus en vogue avec cette sélection les parkas hommes Celio.

Découvrez toutes les parkas pour homme Celio

Optez pour une valeur sûre avec cette parka noire

La parka noire, un indémodable // Source: Celio

Impossible de commettre un faux pas mode avec du noir. C’est la couleur classique par excellence. Elle plaira donc forcément à n’importe quel papa, même les moins aventureux côté mode. Sa coupe passe-partout s’adapte en plus à tous les styles. Avec un jean ou un pantalon de tailleur pour les businessman, elle saura rester ultra élégante.

Sa poche intérieure et ses deux rabats extérieurs sont en plus vraiment pratiques pour ranger porte-monnaie, clés et téléphone. Le plus : le rembourrage de la parka s’imagine dans un polyester recyclé. L’idéal pour prendre soin de son apparence et de la planète. Ce manteau passe-partout sera à votre père chéri pour 99,99 €.

Succombez à cette parka noire à capuche Celio

Donnez un coup de jeune à l’allure de votre père avec ce manteau ultra en vogue

Une parka en fourrure ultra en vogue//Crédit: Celio

Que serait une parka d’hiver sans sa capuche en fausse fourrure ? Certainement pas un indémodable du dressing masculin. Oubliez le noir ou le gris, ici on ose le camel, une des couleurs phare de la saison. Ses détails contrastés et sa coupe rendront à votre père ses si flamboyants 25 ans. Adaptée aux températures peu clémentes, son rembourrage tiendra bien chaud tandis que son tissu extérieur protègera de la pluie.

Qu’elle soit portée avec un chino et des Richelieu ou un cargo et des baskets, cette parka fera forcément son petit effet et apportera la juste dose de cool à l’ensemble. Coup de chance, elle est en plus proposée à 80 € au lieu de 139,99 €. Soit une jolie réduction de 57 %.

Profitez d’une jolie réduction sur cette parka camel grand froid à capuche

Une parka faite pour les papas sportifs

La parka des sportifs//Crédit: Celio

Pour les papas plus branchés sportswear, cette parka se pose comme l’alternative idéale. Ce modèle à capuche lui donnera certainement l’impression d’être devenu le coach de son équipe de foot ou de rugby préférée. Et peut-il y avoir meilleur cadeau que ça ? Le rouge bordant sa fermeture éclair apporte le contraste parfait à un bleu marine plus audacieux que le noir.

La parka s’accordera ainsi parfaitement à un jogging ou un jean casual pour des week-ends à l’extérieur placés sous le signe du confort et de l’effortless. Sa doublure lui permettra en plus d’affronter les températures fraîches avec style. Un manteau décontracté aux deux poches qui vous demandera de débourser 79,99 €. Quels que soient ses goûts, l’une de ces parkas fera forcément le bonheur de votre papa pour son jour spécial.

Craquez pour cette parka marine à capuche doublée en jersey