Camaïeu lance la garantie yoyo pour échanger son jean utilisé en fonction de son poids

Ne plus rentrer dans un jean parce qu’on a pris ou perdu quelques kilos (en fonction de son cycle, du stress, des vacances, du changement de saison ou même sans raison) ne sera bientôt plus un problème grâce à ce service d’échange dispo chez Camaïeu à partir de septembre.

Nombreuses sont les personnes dont le poids varie facilement de plusieurs kilos en fonction des périodes de l’année, plus ou moins actives et stressantes, ou même de leur cycle menstruel. Plutôt que d’avoir deux gardes-robes — parce qu’on n’en pas forcément envie, ni les moyens financiers, ni l’espace de stockage, Camaïeu lance dès septembre une offre assez inédite : la « garantie yoyo ».

La garantie yoyo selon Camaïeu : pouvoir échanger son jean en fonction de sa taille

Grosso modo, chaque cliente faisant partie du programme de fidélité de Camaïeu aura la possibilité d’échanger son jean utilisé, devenu trop petit ou trop grand, contre une autre taille en magasin durant un an. Et si le modèle en question n’est plus dispo, un jean équivalent peut alors être proposé.

Ce service fait désormais partie gratuitement du programme de fidélité de l’enseigne et s’applique dans toutes ses boutiques.

Comme en atteste la devise de cette campagne, Camaïeu veut ainsi montrer qu’on peut être « libre de changer de poids comme de chemise ». Fort bien, mais quelles en seront les conséquences pour les jeans ainsi rapportés ?

Que deviennent les jeans rapportés à Camaïeu ?

Ils devraient connaître une deuxième vie, dans le programme de seconde main de Camaïeu, ou auprès de l’association Vestali qui œuvre à la formation et à l’insertion professionnelle des femmes notamment par le travail de collecte et de revalorisation textile.

La marque fondée en 1984 multiplie et conjugue les actions pour se montrer plus socialement engagée à tous les niveaux. La plupart de ses jeans sont d’ailleurs confectionnés grâce à la technologie innovante Waterless de l’entreprise espagnole leader dans le développement de technologies éco-efficaces, Jeanologia, afin d’utiliser le moins d’eau possible.

Camaïeu favorise aussi le réemploi et le recyclage des produits textiles, par la collecte de vêtements usagés en boutique en partenariat avec le prestataire spécialisé I:CO, ainsi que la création du Vide Dressing Camaïeu, gratuit et sans frais, pour encourager une mode plus circulaire.

Le jean est donc dans notre camp pour se montrer nous aussi plus responsable, et voir en fonction de nos besoins et moyens s’ils ne seraient pas plus malins d’échanger un pantalon contre une autre taille plutôt que d’en racheter à chaque fois que notre morphologie évolue un peu. Dommage que cet effort pour entretenir un rapport plus apaisé avec son corps ne puisse s’établir que dans le panel restreint de tailles de jeans proposées par Camaïeu entre le 34 et le 46…

.Crédit photo : pexels-anna-shvets-4557642