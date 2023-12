Comment rendre la mode plus joyeuse : le JT Mode avec Du Rébecca et NYLON France

Pourquoi l’industrie de la mode aime tant faire la gueule ? Comment peut-on y remédier pour faire rimer désir et bonne humeur ? Pour rendre le sourire à la mode, le journaliste Anthony Vincent reçoit les cofondateurs du média NYLON France, Elisabeta Tudor et Nicolas Dureau, ainsi que la créatrice des bijoux sculptés et peints à la main Du Rébecca, Louisa Cabanettes.

En mars 2021, le magazine NYLON France se lançait, avec comme première personnalité en couverture Lena Mahfouf. C’était la première Une pour la créatrice de contenu pourtant la plus influente et prescriptrice de sa génération. Une première qu’on peut donc considérer comme tardive et représentative de l’écart entre les médias traditionnels versus la jeunesse ultra-connectée. Depuis, le média français, cofondé par Elisabeta Tudor et Nicolas Dureau, enchaîne les fanzines pleins de joie de vivre, en plus de décliner cette bonne humeur branchée sur son site web qui regorge également d’actualité. De quoi trancher encore plus avec le reste de la presse souvent morose. De son côté Louisa Cabanettes propose depuis janvier 2023 avec sa marque Du Rébecca des bijoux de collection en porcelaine sculptés et peints à la main par ses soins. Et ce, dans une palette de couleurs plutôt vives, propres à redonner le sourire, et qui tranchent complètement avec ce qu’on trouve massivement au rayon de ce genre d’accessoires. C’est donc pour s’interroger sur la joie dans la mode qu’on convie pour le dernier JT Mode de l’année 2023 ces protagonistes plein de bonne humeur, le 12 décembre, de 19 heures à 21 heures, sur la chaîne Twitch de Madmoizelle.

Regardez le JT Mode sur la chaîne Twitch de Madmoizelle

Louisa Cabanettes (Du Rébecca) et Elisabeta Tudor & Nicolas Dureau (NYLON France) sont les invités du JT Mode du 12 décembre

Qui est Louisa Cabanettes, artiste et créatrice des bijoux Du Rébecca

Louisa Cabanettes est artiste et créatrice de la marque de bijoux Du Rébecca. Après des études d’ingénieur en génie des systèmes urbains, puis un mastère spécialisé en médias, art et création, elle a travaillé comme conductrice d’opérations du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), puis pour des projets de réaménagements de grandes gares ferroviaires, ou encore des Galeries Lafayette. Passionnée de modelage depuis son plus jeune âge, elle crée en janvier 2023 depuis Annecy sa propre marque de bijoux de collection en porcelaine sculptés et peints à la main par ses soins Du Rébecca.

Qui est Elisabeta Tudor, co-fondatrice et editor-in-chief de NYLON France

Journaliste trilingue, conceptrice-rédactrice et consultante depuis 15 ans, Elisabeta Tudor est spécialisée dans le luxe, la mode, la beauté et la musique et collabore régulièrement avec de nombreuses publications françaises et internationales, dont Nowfashion.com par le passé en tant qu’editor-at-large, ainsi que L’Express, Vogue Italia, l’Uomo Vogue, Vogue.co.uk, i-D, Wallpaper, Harper’s Bazaar Art, Artinfo et South China Morning Post, en tant que pigiste. Depuis 2021, Elisabeta est co-founder & editor-in-chief de NYLON France, la licence française du magazine NYLON.

Qui est Nicolas Dureau, co-fondateur et directeur artistique de NYLON France

Nicolas Dureau, styliste, directeur artistique et consultant, a consacré de nombreuses années à travailler aux côtés de talents de l’industrie de la mode et de la musique. Passionné par la découverte de nouveaux talents et imprégné de la culture pop, il a mis en scène et habillé certains des plus grands artistes, tout en collaborant avec des publications prestigieuses telles que NME, Citizen K, Les Inrocks, Têtu, Playboy, Modzik, entre autres. Depuis 2021, Nicolas exerce en tant que co-fondateur et directeur artistique de NYLON France, la version française du célèbre magazine NYLON.

Pour rejoindre le live… Rejoignez le JT Mode, mardi 12 décembre 2023, de 19h00 à 21h00, sur la chaîne Twitch de Madmoizelle !

