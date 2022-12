Keke Palmer riposte en beauté aux haters qui la jugent laide sans maquillage

Elle n’a que 29 ans et imprime sa personnalité sur petit comme grand écran depuis 2004. Particulièrement marquante dans le film Nope réalisé par Jordan Peele, Keke Palmer semble vivre sa meilleure vie. Après avoir annoncé publiquement sa grossesse en pleine émission télévision Saturday Night Live le 3 décembre 2022, elle a été remarquée en rendez-vous galant avec son petit ami, Darius Jackson le surlendemain. Et des haters ont jeté leur bile sur son bonheur sans fards.

En effet, le 5 décembre, elle a été filmée dans les gradins d’un match de hockey sur glace au Madison Square Garden à New York. Le fait qu’elle ne porte pas de maquillage et apparaisse avec des lunettes de vue à monture rouge a été fortement commenté en ligne. Des personnes malveillantes sont allées jusqu’à la juger hideuse. Mais Keke Palmer les a rapidement remises à leur place, tweetant le 6 décembre :

Au cas où cette réponse parfaite ne suffisait pas, Lauren Keyana Palmer de son nom complet en a rajouté une couche sur la confiance en soi :

Keke Palmer responds to trolls making fun of her appearance without makeup on:



“I’m beautiful in real life, because of who I am, not what I look like… I mean truly it’s insane to say anyone is ugly, but especially me. 🤣🤣🤣” pic.twitter.com/pDt38uwLC6