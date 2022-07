Comparée à Zendaya, l’actrice Keke Palmer recadre les choses sur le colorisme

L’actrice de 28 ans a beau jouer au cinéma et à la télévision depuis 2004, certains pensent que Nope de Jordan Peele serait le film de sa révélation. D’après Keke Palmer, cette ignorance serait représentative du colorisme.

C’est loin d’être son premier rôle, et pourtant, Keke Palmer se voit traitée par une partie du grand public comme si elle sortait de nulle part.

Les actrices Keke Palmer et Zendaya Coleman sont-elles comparables ?

Actuellement à l’affiche du dernier film d’horreur satirique de Jordan Peele, Nope (sorti le 22 juillet 2022 aux États-Unis, et qui arrivera en France le 10 août), l’actrice de 28 ans a été comparée, sur Twitter notamment, à sa consœur Zendaya Coleman, 25 ans. Alors qu’elles n’ont rien demandé, évidemment, et qu’on pourrait simplement se réjouir qu’elles réussissent chacune à leur façon.

Les deux actrices afro-américaines ont pour points communs d’avoir commencé comme enfants stars. Keke Palmer tenait notamment le premier rôle dans la sitcom de Nickelodeon, True Jackson, dès 2008. Quant à Zendaya Coleman, elle partageait la vedette de la série Disney Channel, Shake it up, avec Bella Thorne, dès 2010.

Pourtant, Keke Palmer a beau avoir débuté sa carrière un peu plus tôt, et fait montre de l’étendue de son talent (notamment dans la musique, avec trois EP, un album, trois mixtapes, et cinq participations à des bandes originales de films), de nombreux médias et personnes décrivent son interprétation dans Nope comme sa première révélation.

Keke Palmer cartonne au cinéma, à la télé, à Broadway, et dans la musique depuis longtemps

C’est pourquoi Keke Palmer estime que cette ignorance serait représentative du colorisme (qu’on pourrait brièvement définir comme la tendance sociale à dévaloriser les personnes foncées de peau, au profit de personnes plus claires, comme un méfait secondaire du racisme systémique). C’est ce que l’actrice a tweeté le 25 juillet 2022 :

« Un bon exemple de colorisme consiste à croire qu’on peut me comparer à quelqu’un. Je suis la plus jeune présentatrice d’un talk-show de l’histoire. La première femme noire à être la vedette d’une série Nickelodeon. La plus jeune et la première femme noire à jouer Cendrillon à Broadway. Je suis un talent incomparable. Bébé, ÇA, c’est Keke Palmer. Je suis une femme qui prend les devants depuis l’âge de 11 ans. Je suis créditée dans plus de 100 œuvres et joue actuellement dans un scénario original qui est le film numéro 1 au box-office, Nope. J’ai eu une carrière bénie jusque-là. Je ne pourrais pas demander mieux, mais Dieu continue de me surprendre. »

Keke Palmer, l’exception qui confirme la règle du colorisme ?

En effet, dès son premier week-end d’exploitation aux États-Unis, Nope aurait déjà récolté près de 44 millions de dollars, relève The Hollywood Reporter. Et Lauren Keyana Palmer de son nom complet en est la co-star avec l’acteur britannique Daniel Kaluuya.

Keke Palmer semble dire qu’on ne peut pas simplement la comparer à Zendaya sans prendre en compte qu’elles n’ont pas la même couleur de peau. Car, même si elles sont toutes les deux des actrices et chanteuses afro-américaines, anciennement enfants-stars, la première est bien plus foncée que la deuxième. Et ceci a une incidence sur la réception critique et publique de leur travail : c’est précisément l’un des effets du colorisme. Car il y a peu de rôles pour les femmes noires dans les films et séries, encore moins les plus foncées de peaux. Le peu qui existe s’avère souvent stéréotypé. Keke Palmer en devient l’exception qui confirme la règle.

Nope de Jordan Peele, avec Keke Palmer, sortira en France le 10 août 2022.

