On connaît enfin le titre et la date de sortie du prochain film d’horreur de Jordan Peele

Après les puissants Get Out et Us, Jordan Peele revient avec un nouveau film d’horreur. On sait déjà qu’il va vous faire trembler.

Ils sont peu nombreux, les réalisateurs de films d’horreur à sortir vraiment leur épingle du jeu, au point que leur nom s’inscrive sur toutes les bouches — même celles qui ne consomment pas, d’ordinaire, de films de genre.

Jordan Peele fait partie de ces rares élus.

Nope, le nouveau film de Jordan Peele

Rappelez-vous : il y a déjà quatre ans, Jordan Peele sortait son premier long-métrage intitulé Get Out, une fresque effrayante sur le racisme aux États-Unis, dans une sorte de style mi-grand-guignolesque, mi-fantasmagorique qui a séduit les foules, des néophytes aux spécialistes de l’horreur.

Deux ans plus tard il remettait ça avec Us, une production encore plus étonnante que la précédente, dont l’intrigue, bien que fascinante, était légèrement capillotractée.

Le spécialiste de l’horreur, qui entretemps a fait un petit détour par la télévision en réalisant un épisode de l’inégale Lovecraft Country, revient désormais au cinéma pour proposer Nope, son nouveau film de genre.

Pour ce faire, il retrouve son acteur fétiche, Daniel Kaluuya, et ajoute à sa tête d’affiche Keke Palmer ainsi que Steven Yeun.

Désormais, outre ce casting, on sait quand sortira le film : le 22 juillet aux États-Unis et le 20 juillet en France.

Plaisir de pouvoir contempler les œuvres américaines avant les américains eux-mêmes en sortant nos films le mercredi !

Pour l’heure, et comme à l’accoutumée, Jordan Peele a tenu à conserver le mystère autour de l’intrigue de ce qui sera sans doute un autre succès colossal, et il n’existe encore aucun pitch officiel ni aucun trailer pour nous faire patienter.

Toutefois, et pour faire de la publicité à son film comme il convient, tout cela devra finir par être révélé au public.

En attendant, comme c’est bientôt Halloween, on vous conseille de replonger dans l’univers cruel et sanguinolent de Jordan Peele en avalant de nouveau Get Out et Us.

