Lady Gaga se balade en bottines-échasses avec la même décontraction que nous en baskets

Faute de pouvoir faire parler de son album Chromatica, son maquillage HAUS LABORATORIES, et en amont de la promo de son film House of Gucci, Lady Gaga revient à ce qu’elle sait faire de mieux : porter des folies mode. Dont des chaussures vertigineuses qu’elle maîtrise comme personne.

« Walk, walk, fashion baby » claironnait Lady Gaga dans le clip mythique de Bad Romance (sorti en 2009, il y a près de douze ans déjà !), perchée sur des talons de plus de vingt centimètres : le modèle Armadillo d’Alexander McQueen.

Au-delà des clips, Stefani Germanotta sait aussi marcher avec des chaussures vertigineuses dans la vraie vie. Si elle a ralenti la cadence des extravagances stylistiques ces dernières années, la voilà revenue aux échasses à porter tranquillou dans la rue, comme vous et moi portons des baskets !

À l’aise, Blaise, Lady Gaga enchaîne les sorties en bottines-échasses de 25 cm

Ce 26 juillet 2021, la chanteuse et actrice a ainsi été aperçue dans les rues de New York City dans une paire de bottines noires à plateformes et talons de la marque Pleaser, une petite robe noire Magda Butrym, et un sac de docteur signé Mark Cross.

Si ses talons de 25 cm coûtent 135€, le prix n’inclut pas une garantie de garder l’équilibre, hélas. La marque elle-même le précise sur la fiche du produit : « Talons hauts extrêmes. Non recommandés pour marcher ou danser. » Mais personne ne donne de limites à Lady Gaga qui les prend manifestement pour des invitations à les défier, surtout en matière de style.

À travers ce look qui n’est clairement pas à reproduire à la maison (ou alors en se tenant aux murs, et avec une assurance-vie en béton), l’artiste nous rappelle qu’elle a beau mesurer 1,55m, elle reste beaucoup plus grande que la moyenne des mortels, car son talent ne se compte pas avec ce genre d’unité de mesure trop prosaïque.

Signe de sa maestria inestimable : ses extravagances vestimentaires se multiplient, comme pour prouver que c’est de la routine quand on s’appelle Lady Gaga. Le 27 juillet, elle a combiné ses bottines-échasses à une petite robe noire en maille bordée de plumes d’autruche blanches le long des manches — une création signée Lanvin qu’elle a accessorisée d’un sac de la même maison en plein retour de hype (le Hobo à l’anse rigide en forme de chat doré, futur it-bag en vue).

Rebelote le 28 juillet, où des collants argentés se glissaient dans ses talons vertigineux, combinés à un body noir, un blazer porté en cape, et un turban dont le pan était maintenu dans sa ceinture pour renforcer la dimension sens dessus-dessous de son look.

Le retour des bottines-échasses de Gaga annoncent-elles une nouvelle ère musicale ?

La multiplication de ces prises de risques stylistiques annonce-t-elle que Lady Gaga sera bientôt back dans les bacs ? En tout cas, la promo du film House of Gucci, (où elle interprète Patrizia Reggiani, surnommée la « veuve noire » pour avoir commandité le meurtre de son ex-mari, Maurizio Gucci héritier de la maison Gucci, joué par Adam Driver, au sein d’un casting très critique) ne fait que commencer.

Sans compter qu’elle a toujours sa marque de maquillage HAUS LABORATORIES à mettre en avant. Ajoutez à cela la pandémie qui l’a empêchée d’assurer la promo de son dernier album Chromatica comme il se doit, et vous comprendrez mieux pourquoi Lady Gaga a tout intérêt à faire de chacune de ses apparitions publiques un spectacle !

Photo Credit : Lady Gaga pose pour la marque Tudor Watch dont elle est ambassadrice