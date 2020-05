Chromatica : le nouvel album de Lady Gaga est sorti !

Le nouvel album de Lady Gaga Chromatica est enfin lààààààààààààà !!!!

Tu peux arriver à deviner mon enthousiasme à travers cette phrase ou il faut que j’en remettre une couche ?

Chromatica le puissant nouvel album de Lady Gaga

Retour aux sources pour la Queen Gaga qui se réapproprie son trône de reine de la pop avec Chromatica.

Ce retour à la pop musique un brin électronique qui a fait son succès apporte une dimension familière rappelant les premiers albums The Fame Monster et Born This Way de la chanteuse.

Avec cet album puissant et un brin nostalgique, Gaga prouve qu’elle sait encore retourner le dancefloor, même si le dancefloor se résume au parquet de notre salon dernièrement.

C’est d’ailleurs ce que Lady Gaga a annoncé vouloir lors de son unique interview donnée exclusivement à Apple Music :

« Je veux faire danser la planète entière. Mais j’espère que les gens écouteront cet album et que non seulement ils m’accompagneront dans mon voyage personnel, mais aussi qu’ils vivront leur propre voyage et qu’ils danseront pour libérer leur propre douleur. »

Chromatica est découpé en trois « actes » avec les morceaux instrumentaux (« Chromatica I, II et III ») qui constituent une ponctuation lyrique au rythme jamais redescendant des morceaux.

Chromatica, l’album introspectif et personnel de Lady Gaga

L’une des raisons pour lesquelles j’ai toujours adoré Lady Gaga, c’est parce qu’elle n’a jamais eu peur de partager ce qu’elle ressent et ce qu’elle vit dans sa musique. Et Chromatica ne déroge pas à la règle, au contraire !

Tout au long de l’album, Gaga offre un regard franc, brut et honnête sur sa vie.

« Ce qui s’est passé entre moi et cet album, c’est qu’inconsciemment, je ressentais de la joie, alors que consciemment, je ressentais une immense dépression due au fait que je me sentais comme un objet et non pas comme un humain. J’ai fumé comme un pompier pendant tout l’enregistrement, et quand on l’a fini, j’ai arrêté. C’était la chose la plus bizarre et la plus belle qui pouvait arriver, que cette musique m’ait vraiment guéri. »

En effet, Chromatica m’apparaît comme le moyen pour l’artiste d’exorciser ses vieux démons tout en marquant un nouveau commencement pour sa carrière mais aussi pour sa vie en temps que femme.

Elle le confie dans le troisième manifesto de son album (disponibles sur Spotify uniquement) :

« Ce manifesto marque finalement le nouveau commencement de ma vie. »

Des morceaux puissants et personnels sur Chromatica

Je t’avais parlé de l’entrainant Rain On Me (qui est sûrement l’un des mes morceaux préférés de l’album) qui parlait de résilience en faisant référence aux drames vécus par Gaga et Ariana Grande qui chante en duo avec elle.

Dans cet album, Lady Gaga se met aussi à nue au niveau de sa vie sentimentale d’abord avec Stupid Love puis avec Free Woman. L’artiste a vécu deux ruptures très médiatisées au cours de ces dernières années, mais rappelle haut et fort que ses relations ne la définissent pas : « Je suis toujours quelque chose si je n’ai pas d’homme dans ma vie » (Free Woman).

Gaga évoque également le dark side de la célébrité qu’elle subit parfois. Dans Fun Tonight, elle évoque sa fame qui est loin d’être toujours glamour, mais plutôt parfois même dévorante et douloureuse : « Tu aimes les paparazzis, tu aimes la fame / Même si tu sais que ça me fait du mal ».

Dans 1000 Doves, elle chante enfin sa vulnérabilité et ses failles, rappelant qu’elle aussi a besoin de soutien pour accomplir ce qu’elle veut : « J’ai besoin que tu m’écoutes, s’il te plait crois moi / Je me sens tellement seule, s’il te plait ne me juge pas / Je ne suis pas encore parfaite mais je continuerai d’essayer ».

Chromatica est donc un exutoire pour Gaga qui, à 34 ans, se redéfinit encore en tant qu’artiste et femme.

Mais il s’agit aussi d’un album qui invite l’auditeur à participer à l’expérience de la chanteuse.

Je suis conquise.

Et toi, mon petit monstre, tu as aimé Chromatica ? Quel est ton morceau préféré ?

