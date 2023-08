Drake : ce (vrai) dessin d’enfant digne d’un film d’horreur est la pochette de son nouvel album

Le nouvel album de Drake devrait sortir le 26 août, journée nationale des chiens aux États-Unis.

Ce n’est pas un dessin d’un enfant sur le frigo dans un film d’horreur mais bien la pochette du prochain album de Drake. Pour la sortie de son nouveau projet intitulé FOR ALL THE DOGS, le rappeur canadien a choisi de révéler au monde les talents de graphistes de son fils de 5 ans, Adonis.

Une relation de complicité

Il aurait pu choisir de s’entourer des graphistes les plus prestigieux du monde mais a préféré faire confiance à la vision de son fils né en 2017.

Ce n’est pas la première fois que Drake met en scène les talents du petit Adonis dans son travail. En concert à Los Angeles début août dans le cadre de sa tournée It’s All a Blur Tour, le rappeur canadien avait fait monter son fils sur scène pour la première fois de sa vie. Il avait alors annoncé à son public : « on va activer le contrôle parental ce soir », priant ses fans de ne pas lancer de sous-vêtements sur la scène, s’engageant également à ne « pas parler de seins ce soir Los Angeles ».

Pour l’heure, aucun titre de FOR ALL THE DOGS n’a été dévoilé. L’un d’eux sera peut-être l’oeuvre d’Adonis, qui sait ce que nous réserve encore Drake ?

Si aucune date de sortie n’a été annoncée pour l’heure, des rumeurs laissent entendre que l’album sera disponible le 26 août prochain, à l’occasion de la journée nationale du chien aux États-Unis.

